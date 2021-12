Luévano se dice tranquilo ante impugnaciones por dirigencia del PAN

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, Javier Luévano Nuñez, se dijo tranquilo ante las impugnaciones que se han promovido en su contra por su designación como líder del partido, señalamientos que se denunciaron por parte de Manuel Cortina y Leticia Ramírez.

En entrevista con los medios, el panista dijo que no ha recibido notificaciones respeto a otras denuncias ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

“Desconozco, todavía no se me notifica, yo lo he dicho muy claro, lo que me enteré fue por los mismos medios de lo que se estuvo ventilando y yo estoy tranquilo trabajando en lo que es la ruta y la dinámica del partido”.

Respecto a la sentencia que emitió este miércoles el Tribunal Electoral del Estado (TEEA), con la que se sancionó a la Comisión Nacional de Justicia del PAN con un monto de 8 mil 962 pesos, Luévano apuntó que es un punto aparte de la dirigencia del partido, por lo que reiteró, estar tranquilo.

Finalmente, aseguró que Acción Nacional está buscando integrar a todos sus militantes para que estén listos a participar en el próximo proceso electoral.