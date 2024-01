Luego de que su padre la llamó “gorda”, Britney Spears revela su peso

Redacción

EEUU.- Como una “comedora apasionada” se confesó Britney Spears ante sus fans en Instagram, sincerándose así sobre su peso en una publicación reciente.

En este sentido escribió: “La comida es mi debilidad, lo admito!!!” la estrella del pop de 42 años subtituló una foto de una brûlée de chocolate blanco” de la heladería Glace by Noglu de la ciudad de Nueva York.

A ello añadió: “Cuando era más joven e iba a restaurantes con mi mamá, ella me decía ‘quédate quieta’ o ‘estás comiendo demasiado rápido… por favor, más despacio’”, afirmó sobre su madre separada, Lynne. “¡¡¡Soy una comedora apasionada!!!”

La cantante se sinceró sobre su peso y afirmó que “prácticamente sigue igual”.

Luego detalló: “Normalmente peso 61 kilos en la báscula… ¡¡¡ese es mi peso normal!!! Bueno, eso es bueno para mí”, escribió, y agregó: “¡¡¡Quiero tener entre 125 y 128 años, pero probablemente llegue a los 140 ahora que esta maldita cafetería BLAZE ha abierto!!! MALDICIÓN !!!”

Luego hizo referencia a su exmarido Sam Asghari, con quien estuvo casada desde junio de 2022 hasta agosto de 2023, y escribió: “¡¡¡Mi exmarido era entrenador, así que conocía muchas formas diferentes y trucos sencillos para mantenerse saludable!!! ¡¡¡Con la comida creo que es raro!!! ¡¡¡Creo que el tiempo es importante!!!”.

Recordemos que el año pasado, Spears afirmó en sus memorias más vendidas, “The Woman in Me”, que no comió “casi nada más que pollo y verduras enlatadas” durante dos años mientras estaba bajo la tutela de su padre, Jamie.

Aunado a ello la cantante afirmó que su padre, quien ha sido acusado de maltratarla durante los 13 años de tutela, “siempre” le decía que se veía “gorda” y por eso la puso a una “dieta estricta”.

Precisó en este sentido: “Dos años es mucho tiempo para no poder comer lo que quieres, especialmente cuando es tu cuerpo, tu trabajo y tu alma los que generan el dinero del que todos viven”, escribió. “Dos años pidiendo papas fritas y que me dijeran que no. Lo encontré muy degradante”.

*Con información de Excélsior.