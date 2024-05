Ludwika Paleta denuncia críticas por su edad y peso en redes sociales

Redacción

En una respuesta a las constantes críticas sobre su apariencia física, la reconocida actriz Ludwika Paleta ha levantado la voz contra el juicio irrespetuoso que recibe diariamente en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Paleta compartió capturas de pantalla de comentarios que destacan su edad y peso, desatando una discusión sobre la cultura del cuerpo y la falta de empatía en línea.

En sus declaraciones, Ludwika expresó: “Esta es solo una probadita de los comentarios que recibo todos los días. No solo yo, muchas personas en todo el mundo, sobre todo mujeres”.

La actriz, quien ha estado en la industria del entretenimiento por años, admitió que aunque ha aprendido a ignorar estas críticas, todavía le duele ver cómo las personas juzgan sin consideración alguna.

En un mensaje dirigido a quienes la critican, Paleta hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto emocional de las palabras. “¿Ustedes tienen hijas, sobrinas, hermanas? ¿Se han puesto a pensar por qué la gente no se acepta físicamente? ¿Por qué las más jóvenes buscan constantemente cambiar su apariencia para alcanzar una belleza imposible?”, cuestionó.

La actriz enfatizó la importancia de la empatía y el respeto en línea, instando a que si no se tiene algo bueno que decir, es mejor optar por el silencio. “Aprendamos a ser más empáticos. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada”, expresó. Además, Ludwika recordó que ella también es madre, con hijos a quienes ama profundamente independientemente de su apariencia.