Lucía Méndez y Verónica Castro peleadas por un galán

Redacción

Ciudad de México.-Divas peleadas por un galán.

Para nadie es un secreto que las actrices Lucía Méndez y Verónica Castro no llevan la mejor relación, pero lo que muchos se preguntan es de dónde surgió la rivalidad, y aunque se ha dicho que fue por querer destacar en las telenovelas, todo parece indicar que en realidad no se hablan por un galán argentino.

Verónica Castro fue una de las grandes estrellas de telenovela de los años 70 y 80, razón por la que grabó junto a los galanes de la época, uno de estos el argentino Jorge Martínez, con quien protagonizó “Verónica: el rostro del amor”, en 1982, y también con quien mantuvo una corta relación. https://b26426f156a9786b8633f6e1b10392e2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0

Martínez ya era conocido en su natal argentina como un actor de teatro, cine y telenovelas, pues comenzó su carrera a principio de los años 70, participando en al menos una decena de melodramas, el histrión era considerado como uno de los hombres más guapos de la pantalla chica.

Verónica mantuvo una corta relación con el galán argentino. Foto: Especial

Luego de su participación en la telenovela junto a Castro, continuó con su trabajo en Argentina, pero gracias a su éxito fue llamado para grabar en México junto a otra de las grandes estrellas de la época, la actriz Lucía Méndez, con quien protagonizó “El extraño retorno de Diana Salazar”, la cual fue grabada en 1988.

Jorge Martínez, el galán que provocó la enemistad de Méndez y Castro

Luego de ser la pareja del momento, surgieron rumores de que Méndez y Martínez tenían una relación, sin embargo, esto ha sido desmentido por el actor, quien afirma haber sido novio de Verónica Castro, pero no de Lucía, sin embargo, se dice que ambas se enamoraron del argentino.

Debido a eso, se cree que fue Jorge Martínez la persona que originó la conocida enemistad entre Lucía y Verónica. Ya que se cuenta que ambas divas mexicanas se enamoraron del actor. Y fue ese amor el que las separó y creó una rivalidad que se mantiene hasta ahora.

Lucía Méndez y Jorge Martínez fueron pareja en la ficción. Foto: Especial

Verónica lo recuerda como “mantenido y vividor”

Aunque ha pasado mucho tiempo desde que Castro y Martínez fueron pareja, hace unos años la actriz lo recordó y no de la mejor forma, pues en una entrevista para el programa “Confrontados”, de Rodrigo Lussich, le preguntaron sobre el actor, y aseguró que Jorge había sido “abusivo, mantenido y vividor”.

Además, comentó que cuando fueron pareja el actor todavía estaba casado, y que se enteró de la peor forma, pues se lo encontró con su esposa y su hijo en un restaurante.

Al respecto, el actor argentino declaró que si la cruzara por la calle, no la saludaría, pues las palabras en contra de él fueron muy fuertes y cree que todo se debió a que al terminar la telenovela en Argentina ella le pidió venir a México, pero éste se negó por no tener un trabajo en nuestro país.

“Si hoy me la cruzo por la calle, no la saludo. Es muy fuerte. Son muchos años manteniendo una rectitud para que me ensucie de la manera en la que lo hizo”, finalizó.

Con información de El Heraldo de México