Luchador de la UFC reta a Canelo a pelear para defender el honor de Messi

Argentina, Ags.-El mundo entero habla sobre la cruzada de Saúl “Canelo” Álvarez contra Lionel Messi. El multicampeón mexicano apuntó contra el 10 de la Selección argentina por un video del festejo íntimo de la victoria en el estadio Lusail: “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, fueron los primeros tuits de una catarata de críticas a la Pulga, quien supuestamente pateó la camiseta de México cuando, en realidad, intentaba sacarse los botines. Ante esta postura del boxeador, Santiago Ponzinibbio, el luchador argentino de UFC, habló con MDZ Online y aseguró que no tendría problemas en subirse al ring con uno de los mejores libra por libra del mundo pugilístico.

Mientras se prepara para su pelea con Robbie Lawler en el UFC 282, Ponzinibbio subió una historia a Instagram defendiendo a Messi y le marcó la cancha al Canelo. En charla con este medio, aseguró que no le gustó nada los dichos del mexicano sobre el 10: “Si el Canelo se quiere hacer el malo y pelear estoy listo, pero que con Leo que no se metan”, sentenció.

En exclusiva con este medio, el platense de nacimiento y brasileño por adopción destacó los valores que Messi siempre transmitió durante su carrera: “No me va esa falta de respeto hacia Leo. Todos sabemos que es un ejemplo de atleta, buena persona y educado”, expresó Gente Boa, uno de sus apodos.

Más allá de estas palabras para el Canelo Álvarez, Ponzinibbio está en la recta final de la preparación para su próxima pelea. Será ante Lawler. el próximo 10 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En el marco del UFC 282, el argentino quiere volver a la victoria ante un excampeón de la categoría welter: “Siempre busco el knockout y estoy trabajando en eso. Estoy seguro de que se va a dar”, dijo quien registra 28 victorias en 34 combates, de las cuales 15 llegaron por la vía rápida.

El luchador viene de dos derrotas por fallo dividido y una victoria en sus últimas cuatro peleas, todo tras dos años repletos de lesiones. Sin embargo, Ponzinibbio tiene mucha confianza para la velada del último evento numerado de la UFC en el 2022: “[Estoy] Mejor que nunca, voy a hacer la mejor pelea de mi carrera”.