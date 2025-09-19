19 C
Aguascalientes
19 septiembre, 2025
Tendencias

Buscan hasta con helicóptero a presunto feminicida en Aguascalientes

(Video)Pide disculpas bailarina exótica que dio el grito en Chiapas

Aguascalientes sede de la paralimpiada 2025

Misael Espinoza: “Selección mexicana no ilusiona para Mundial de 2026”

Sin atender municipio reclamos de comerciantes por excesivo ambulantaje 

Advierte Profeco de multas superiores a los 4 mdp por…

¿Qué autoridad de seguridad es vista como la más corrupta…

Preocupante que menores tengan alta dependencia a teléfonos celulares: de…

Reconoce Arámbula que debe comprarse más equipo de Protección Civil…

Clausuran a “La Catedral del perreo” en Aguascalientes por narcocorridos

Lucero Espinoza se reúne con la directora del IVSOP

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, se reunió con la titular del Instituto de Vivienda y Ordenamiento del Patrimonio, Gabriela Claudel.

La coordinación siempre abre camino a grandes soluciones.

Hoy sostuve una reunión con la directora del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, Gaby Caudel, con quien coincidimos en la importancia de seguir trabajando juntas para que más familias de Pabellón cuenten con hogares dignos y oportunidades reales de desarrollo.

Nuestro compromiso es claro: impulsar acciones que trasciendan en la vida de nuestra gente.

#PabellónDeArteagaTrasciendePorSuGente

#ViviendaDigna

#UnidosPorLasFamilias