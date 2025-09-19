Lucero Espinoza se reúne con la directora del IVSOP

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, se reunió con la titular del Instituto de Vivienda y Ordenamiento del Patrimonio, Gabriela Claudel.

La coordinación siempre abre camino a grandes soluciones.

Hoy sostuve una reunión con la directora del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, Gaby Caudel, con quien coincidimos en la importancia de seguir trabajando juntas para que más familias de Pabellón cuenten con hogares dignos y oportunidades reales de desarrollo.

Nuestro compromiso es claro: impulsar acciones que trasciendan en la vida de nuestra gente.

