Lucero Espinoza pone en marcha taller de repostería

En Casa Rosa, el Instituto Pabellonense de las Mujeres llevó a cabo la apertura del taller de repostería impartido por el talentoso Chef Tony, quien compartió su conocimiento y deleitó a las asistentes con la degustación de deliciosas galletas, acto encabezado por la alcaldesa, Lucero Espinoza.

Agradecemos al Chef Tony por su generosidad y a nuestra presidenta municipal Lucero Espinoza por impulsar este tipo de actividades que fortalecen el desarrollo y talento de las mujeres de nuestro municipio. 💙

Seguiremos creando más espacios de aprendizaje y crecimiento en beneficio de nuestra comunidad.

