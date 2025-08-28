Lucero Espinoza pone en marcha taller de repostería

En Casa Rosa, el Instituto Pabellonense de las Mujeres llevó a cabo la apertura del taller de repostería impartido por el talentoso Chef Tony, quien compartió su conocimiento y deleitó a las asistentes con la degustación de deliciosas galletas, acto encabezado por la alcaldesa, Lucero Espinoza.

Agradecemos al Chef Tony por su generosidad y a nuestra presidenta municipal Lucero Espinoza por impulsar este tipo de actividades que fortalecen el desarrollo y talento de las mujeres de nuestro municipio.

Seguiremos creando más espacios de aprendizaje y crecimiento en beneficio de nuestra comunidad.

#PabellónDeArteagaTrasciendePorSuGente

#InstitutoPabellonenseDeLaMujer

#CasaRosa