18 C
Aguascalientes
3 octubre, 2025
Tendencias

Esta es la lista de los convocados por Javier Aguirre…

Tere Jiménez refrenda su compromiso con Asientos y El Llano

PRI reclama falta de cumplimiento de acuerdos en Asientos y…

Reconoce Luévano pláticas del PAN nacional con MC

Ley de Amparo es un retroceso para México: Arámbula

Ni halloween, ni kermés: Festival de Calaveras volverá a su…

Jiménez deja a Congreso decisión sobre municipio 12 en Aguascalientes

Detectan tiradero clandestino en Aguascalientes

Intervendrá Municipio Aguascalientes en casas usadas como picaderos

¿Qué creen? No hubo sorpresa en Querétaro y las Centellas…

Lucero Espinoza escucha a vecinos de El Mezquite

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-La alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, cercana a la población escucha sus inquietudes.

En la Comunidad “Colonia El Mezquite” vivimos una nueva edición de “Presidenta en tu Comunidad”, un espacio donde lo más valioso es escuchar de cerca las voces de nuestra gente.

Acompañada de las autoridades del H. Ayuntamiento, compartimos con vecinas y vecinos sus inquietudes, peticiones e ideas, porque cada palabra cuenta y nos impulsa a seguir construyendo un mejor Pabellón de Arteaga.

Gracias a todas las familias que nos recibieron con tanto cariño y confianza. Seguimos trabajando, hombro a hombro, para que cada comunidad trascienda.

#PabellónDeArteagaTrasciendePorSuGente

#PresidentaEnTuComunidad