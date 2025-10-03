Lucero Espinoza escucha a vecinos de El Mezquite

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-La alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, cercana a la población escucha sus inquietudes.

En la Comunidad “Colonia El Mezquite” vivimos una nueva edición de “Presidenta en tu Comunidad”, un espacio donde lo más valioso es escuchar de cerca las voces de nuestra gente.

Acompañada de las autoridades del H. Ayuntamiento, compartimos con vecinas y vecinos sus inquietudes, peticiones e ideas, porque cada palabra cuenta y nos impulsa a seguir construyendo un mejor Pabellón de Arteaga.

Gracias a todas las familias que nos recibieron con tanto cariño y confianza. Seguimos trabajando, hombro a hombro, para que cada comunidad trascienda.

#PabellónDeArteagaTrasciendePorSuGente

#PresidentaEnTuComunidad