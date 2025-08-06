Lucero Espinoza atiende a la ciudadanía de Pabellón

Redacción
Pabellón de Arteaga, Ags.-La alcaldesa Lucero Espinoza atiende las necesidades de la población de Pabellón de Arteaga.
Concluimos una edición más del Miércoles Ciudadano
Escuchar de frente a las familias de Pabellón siempre me recuerda por qué estamos aquí: para servir con cercanía, compromiso y el corazón en cada acción.
Gracias a todas y todos los que se tomaron un momento para acercarse, compartir sus inquietudes y confiar en este espacio.
Seguimos caminando juntas y juntos, haciendo que Pabellón trascienda por su gente
#PabellónDeArteagaTrasciendePorSuGente