Lucero Espinoza atiende a la ciudadanía de Pabellón

Pabellón de Arteaga, Ags.-La alcaldesa Lucero Espinoza atiende las necesidades de la población de Pabellón de Arteaga.

Concluimos una edición más del Miércoles Ciudadano

Escuchar de frente a las familias de Pabellón siempre me recuerda por qué estamos aquí: para servir con cercanía, compromiso y el corazón en cada acción.

Gracias a todas y todos los que se tomaron un momento para acercarse, compartir sus inquietudes y confiar en este espacio.

Seguimos caminando juntas y juntos, haciendo que Pabellón trascienda por su gente

