Lucero Espinoza arranca obras en Emiliano Zapata

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-La alcaldesa Lucero Espinoza arrancó obras en la comunidad de Emiliano Zapata en favor de la ciudadanía.

La presidenta municipal, Lucero Espinoza, recorrió la calle Benito Juárez en la comunidad de Emiliano Zapata, donde se dio inicio a los trabajos de renovación del drenaje.

Esta obra responde a la necesidad de sustituir la infraestructura que había colapsado, garantizando así un mejor servicio para las familias de la zona. 💧🏡

Con acciones firmes seguimos trabajando por las comunidades de Pabellón de Arteaga.