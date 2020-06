Lucero cuenta el accidente que vivió con Alejandro Fernández en 2005

Redacción

Ciudad de México.-Los últimos años, Lucero se ha enfocado en su carrera como cantante, sin embargo, muchos la recuerdan aún por su faceta como protagonista de telenovelas y películas. La actriz no participa en una película desde 2005, cuando protagonizó Zapata, El sueño del héroe junto a Alejandro Fernández . Justamente de esa película habló en el video más reciente de la serie Mucho que contar , de su canal de Youtube, un proyecto que estrenó recientemente donde cuenta algunas anécdotas de su carrera.

En esta entrega, Lucero contó el aparatoso accidente que sufrió durante la filmación de la cinta. “Había una escena en el que yo tenía que hacer un encuentro amoroso con Alejandro Fernández y teníamos una escena montada en una recámara”, empezó. “En esta escena, Alfonso Arau (el director) tenía la idea de que cuando nos besáramos, nos acercáramos Zapata y mi personaje, él como que me empuja en un momento medio apasionado, me empuja al gran espejo que había detrás de mí y ahí es donde Alfonso piensa que el espejo se fracture y así ver una imagen fragmentada de nosotros dos”, contó Lucero. Luego de varios ensayos, la producción procedió a filmar la escena, comenzando así una batalla entre Lucero y el espejo: “Cuando empezamos a filmar nos dimos cuenta de que el espejo no se rompía, aunque (Alejandro) me empujara, pues no había manera de que le diera un cabezazo de forma que lo rompiera, pues era un espejo muy grande”, explicó la actriz. Incluso, improvisaron un mecanismo que golpeara el espejo de tal forma que pareciera que Lucero lo rompía y así lograr el efecto deseado, sin embargo, todo fue el esfuerzo fue en vano, porque el espejo nunca se rompió.

Finalmente, la producción decidió que alguien rompiera el espejo con un martillo sin imaginar que eso lo complicaría todo: “Se decidió que la persona de efectos especiales, por detrás, golpeara el espejo con un martillo a la altura más o menos de mi cabeza cuando yo chocaba con el espejo para que el espejo se fragmentara”, comentó. “Yo tenía una ropa muy linda, como un corsé blanco, mi pelo muy bonito y entonces Alejandro me empuja como lo habíamos ensayado y la persona da el martillazo por detrás y me descalabra. Sí señores ¡me descalabró!”, contó la estrella entre risas. Lucero contó que todos, incluso el mismo Alejandro Fernández , se preocuparon mucho por ella, pues comenzó a sangrar y a quejarse del dolor, el cual recuerda era muy intenso. Por fortuna, el golpe no ameritó llevarla al hospital y, aunque sí requería algunas puntadas, el equipo médico lo resolvió con pegamento quirúrgico. “Fue un poco horrible, la gente de efectos especiales me pidió disculpas miles de veces, al día siguiente me enviaron un ramo de flores enorme, nos reímos mucho al final y no pasó a mayores” finalizó.

Con información de Quién