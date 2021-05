Luce complicada la carrera en Aguascalientes para Domínguez y Guzmán

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el mundo del automovilismo a veces la suerte no está del lado de los pilotos y equipos, problemas imprevistos pueden echar a perder semanas de preparación, pero el carácter y la determinación son buenos motivadores para buscar la revancha.

Desafortunadamente en la segunda fecha de la Copa Mercedes-Benz que se corrió en el Autódromo Internacional de Aguascalientes, el equipo Alessandros Racing y sus pilotos Mario Domínguez y Jaime Guzmán, no pudieron participar en las dos carreras puntuables, debido a que el auto #26 no pudo ser reparado luego de los contactos que sufrió en las prácticas del sábado.

Fueron dos contactos fuertes, uno por parte de Domínguez y el segundo de Guzmán, que a pesar del esfuerzo del equipo por tenerlo listo para el domingo, no fue posible lograr la proeza.

“Es un fin de semana que lamentablemente no pudimos correr, sufrimos de contactos considerables en el auto que no pudieron ser arreglados para el domingo. Me siento triste por el gran esfuerzo que hizo el equipo previo a la carrera, pero la promesa es ir a la tercera fecha y recuperar lo más que se pueda. Tanto Jaime como yo debemos prepararnos más para llegar más fuertes a la próxima carrera”, comentó Domínguez.

“Realmente me siento mal por no haber corrido este fecha, el auto sufrió daños en los choques que no se pudieron resolver por lo que no pudimos correr. Ahora hay que enfocarnos más en la siguiente fecha, el objetivo es ir por los primeros sitios, cada punto que perdimos hoy debemos recuperarlos de inmediato, nuestro objetivo es el campeonato y hay que hacer carreras impecables en el futuro”, dijo Guzmán.El equipo Alessandros Racing y sus patrocinadores: Grupo Andrade, El Heraldo de México, ALTAA. DOS Jaime Guzmán Arquitectos, Fipresta, Deluxe Model, Zani-Cov, Ace Publicidad, Casa Inn y Brigthphone, trabajará intensamente entre carreras para dejar en perfectas condiciones el carro #26 para competir por las banderas a cuadros en la tercera fecha de la Súper Copa que se correrá los días 19 y 20 de junio en el Autódromo Tangamanga de San Luis Potosí.