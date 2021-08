Los que me critican son “voces ausentes” en el PRI de Aguascalientes: Lugo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El dirigente local del Partido Revolucionario Institucional Antonio Lugo Morales se dijo respetuoso de las críticas de algunos militantes del partido a su persona y dice que se trata de voces que han estado ausentes del instituto político.

Remarcó que están en todo derecho legítimo de expresar los que a ellos les parezca, asegurando que su dirigencia está enfocada en fortalecer los liderazgos y las estructuras del partido.

“Ahí entre esas voces hay expresiones que hacen juicios de valor que no tienen sustento, pero yo soy muy respetuoso porque no soy quién para decirles lo que tengan que decir”, insistió.

En última instancia afirmó que el interés de su dirigencia es cumplir con el mandato que le dio el comité nacional, respetando las formas.

“Siempre en política habrá expresiones de personas que no están de acuerdo en que se manejen las cosas de cierta manera, pero estamos tranquilos porque estamos haciendo bien las cosas”, concluyó.