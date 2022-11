Los pedales adecuados según el estilo de ciclismo

De Bicicletas XYZ

Aunque no lo parezca, los pedales para bicicletas son una de las partes más importantes porque es donde ponemos toda nuestra potencia en la bicicleta y es uno de nuestros puntos de contacto con la bicicleta.

Sin embargo, muchos ciclistas olvidan esta importancia y no prestan atención a los pedales que utilizan. Muchas veces dejamos los pedales que vienen con la bici y no nos preocupamos por ellos hasta que nos empiezan a dar problemas. Elegir el pedal adecuado para tu bicicleta y estilo de conducción es más importante de lo que parece.

Los pedales para bicicletas son una parte muy importante del ciclismo, ya que son tu principal conexión con la bicicleta, en la que utilizarás toda tu potencia para impulsarte hacia adelante. Dependiendo de cómo practiques, encontrarás diferentes tipos de pedales.

El pedal de la bicicleta es el último componente que transfiere la potencia de la pierna a la bicicleta. Debido a la fuerza que ejercen los pedales, movemos las bielas, lo que a su vez hace que la bicicleta se mueva. Son responsables de hacer todo lo posible para reducir el riesgo de lesiones y caídas.

¿Qué calzados son adecuados para pedales de plataforma o pedales clásicos?

Bueno, puedes usar tenis o zapatos de vestir, pero no es necesario que tengas suelas de cuero para no resbalar. El hecho de que sean más simples que las automáticas no significa que carezcan de avances tecnológicos, con rodamientos mejorados, materiales livianos y muy buen agarre.

Si eso no es suficiente y necesitas más agarre, puedes agregar algunas correas Eltin a los pedales.

¿Cómo elegir los pedales para tu bicicleta?

Cuando elijas pedales para bicicletas, primero debes tener claro el tipo de entrenamiento y/o competiciones que vas a realizar. ¿Ciclismo de montaña o carretera? ¿Estás buscando la eficiencia de los pedales automáticos o la maniobrabilidad que te dan los pedales de plataforma? Si finalmente eliges pedales automáticos comprueba que las calas van acordes con los pedales que has elegido.

¿Qué tipos de pedales para bicicletas hay?

Pedales automático: Estos pedales bloquean tus zapatos con tacos para un pedaleo más eficiente. Cada movimiento que haces con los pies se transfiere directamente a las bielas, para que puedas pisar con total seguridad sin preocuparte de que tus pies resbalen.

Proporcionan un alto nivel de control al pedalear rápido o realizar actividades como saltar sobre terrenos irregulares. Cada disciplina tiene un mecanismo de sujeción del calzado diferente, por lo que deberás saber cuál usar para ver si es compatible.

Pedales MTB: use los dos tornillos del soporte para sujetar los pedales, de modo que pueda quitar los pedales más rápido y facilitar la limpieza del barro y la suciedad. Recomendamos pedales automáticos compatibles con SPD mtb.

Pedales de carretera: La velocidad es lo más importante, por lo que las abrazaderas se sujetan con tres tornillos, ya que esto aumenta el área de conexión. Recomendamos pedales automáticos compatibles con Look Keo 2.

Pedales híbridos: Si utilizas una bicicleta de carretera para entrenamientos, recorridos por la ciudad o como medio de transporte, los pedales automáticos Eltin compatibles con pedales híbridos SPD son tu mejor opción. Gracias a estos pedales, puedes usar zapatos y zapatillas sin tacos.

Si los pedales no tienen cala o desgaste, necesitas comprar uno porque serán una combinación de zapatos y pedal automático. Tienes que elegir entre zapatillas de bicicleta de montaña y zapatillas de carretera.

Pedales clásicos: Los pedales clásicos están diseñados para el ciclismo urbano, garantizando el movimiento más seguro en la ciudad gracias a los reflectores que te hacen visible de día y de noche. También existen pedales plegables para tu bici de ciudad y/o bici plegable. Los pedales plegables ayudan a que tu bicicleta ocupe menos espacio.

Pedales de plataforma: Estos pedales son ideales si conduces una BMX o una bicicleta eléctrica, ya que brindan un buen soporte para tus pies. Están fabricados en diferentes materiales y están diseñados con pequeños tacos para evitar que los pies resbalen.

Los pedales de plataforma son la primera opción para el descenso, por lo que se utilizan principalmente en las modalidades All Mountain, Enduro, Trail, Downhill, etc. Su superficie es generosa y ancha, lo que permite que el pie se mantenga bien alejado de los pedales.

Los tacos metálicos se distribuyen por todo el perímetro del pedal, algunos en el centro. Estos tacos son los encargados de mejorar la tracción insertándose en la suela. Estos pedales facilitan la liberación del pie cuando es necesario.

Si bien los tacos miden menos de medio centímetro, pueden asustarte en la espinilla cuando el pie se sale del pedal, porque lo primero que golpea con la espinilla es el tornillo, lo que puede causar lesiones (todo ciclista de montaña tiene al menos una cicatriz en los pedales).

En cualquier caso, recomendamos utilizar estos pedales para llevar calcetines altos o espinilleras. Los tenis que se utilicen deberán ser del tipo patineta (suela de goma lisa) para un mejor agarre en los tacos.

Las zapatillas específicas para mountain bike tienen este tipo de suela de goma, también con la rigidez justa para colocar el pie en los pedales sin doblarse ni tomar la forma de los pedales. híbrido.

Los pedales híbridos pueden considerarse multiusos, pero como todos los pedales multiusos, no satisfacen por completo las necesidades de todos los pedales. Estos pedales híbridos tienen una plataforma mayormente suave por un lado y un sistema mecánico por el otro.

Se pueden encontrar bajo la marca Shimano, así como Crankbrothers y otras marcas que se han hecho cargo de la comercialización de este tipo de pedales. Estos pedales son más para divertirse; aprenda a usar pedales automáticos; incluso para bicicletas de ciudad o la maniobrabilidad de los pedales de plataforma.

Si está utilizando pedales automáticos, asegúrese de que las abrazaderas coincidan con los pedales que ha elegido.

¿Cómo elegir los pedales adecuados para el ciclismo de montaña?

Hay que recordar que las bicicletas deben salir al mercado con los pedales como punto de partida. Pero suelen tener pedales universales de gama baja que son baratos para la marca.

El problema es que estos pedales no te dan el apoyo y la resistencia que necesitas en una bicicleta de montaña. Nuestra recomendación para las bicicletas de montaña es reemplazarlas de inmediato, ya sea por la vieja o incluso porque no tienes una, solo compra una nueva para esa bicicleta.

Seleccionar por tipo de modo Para elegir los mejores pedales para tu MTB, necesitas saber qué tipo de estilo quieres practicar y qué tipo de tenis o zapatillas necesitas.

Algunos pedales tienen ventajas específicas para una determinada forma. Por ejemplo, alguien que entrena XC se siente más cómodo con pedales que con zapatillas de plataforma.

Por otro lado, nunca verás a nadie practicando Freeride “atado” a la bicicleta, ya que muchos de sus trucos requieren que quites los pies de los pedales. Elige los pedales en función de tu experiencia ciclista Si vienes del ciclismo de carretera, probablemente estés acostumbrado a la “escalada”. Dependerá de cómo te sientas en la colina y qué tipo de terreno quieras descender para animarte a “subir” o no.

Cuando la mayoría de la gente entra en XC, le ponen pedales automáticos desde el principio. Son muy eficaces en esta modalidad ya que llevar los pedales de contacto ayuda a ralentizar el despegue.

Pero si te gusta All Mountain o DH, es posible que te sientas más cómodo con los pedales de plataforma para que puedas reaccionar rápidamente cuando pongas el pie en el suelo. Así que dependerá de tu experiencia y nivel de comodidad con los pedales automáticos en tu bicicleta de montaña.

Los pedales no son universales. Si piensas que si compras un pedal de contacto lo puedes usar con una zapatilla de tenis de pedales con plataforma, estás equivocado.

Los pedales automáticos All Mountain o Downhill tienen una plataforma con la que al menos puedes pedalear, pero no te dan tracción porque el sistema mecánico está en contacto con la suela y la zapatilla es propensa a resbalar.

Pedales automáticos para XC Los pedales pinless o de contacto son fáciles de distinguir. Tienen un sistema mecánico que se abre y se cierra para asegurar las calas, una placa que se sujeta a las zapatillas de la bicicleta de montaña.

Este proceso también se llama anclaje. Cuando entrenamos para andar en bicicleta, nuestro cuerpo solo toca tres puntos de la bicicleta: el manubrio, los asientos y los pedales. Elegir un tipo de pedal u otro puede aumentar nuestra comodidad y seguridad sobre la bicicleta, lo que repercute directamente en la duración de nuestra etapa o en la diversión que tengamos pedaleando.

Muchos pedales de contacto sin tacos no tienen terreno ni plataforma sobre la que apoyar los zapatos. No podrá empujar bien los pedales y no podrá poner bien el pie en los pedales.

¿Cómo instalo los pedales en mi bicicleta?

Lo primero que debe hacer es quitar los pedales viejos. Para ello, empuja la parte trasera de la bicicleta, es decir, la rueda trasera. El material necesario puede ser una llave hexagonal del tamaño de un pedal.

Si no consigue que los pedales se suelten, pruebe con un poco de aceite o grasa para lubricar mejor las roscas. Después de la extracción, proceda a instalar nuevos pedales. Tenga en cuenta qué pedal está a la derecha y cuál a la izquierda. Para evitar instalarlos en el lado equivocado, los pedales están marcados con R (para el pedal derecho) y L (para el pedal izquierdo).

Se recomienda engrasar ligeramente las roscas para facilitar la instalación y asegurar un buen mantenimiento. Con una llave inglesa o con los dedos, inserte el pedal en la biela. Si eres un experto que busca herramientas profesionales de taller de bicicletas para desmontar pedales y bielas, en Eltin tenemos la mejor herramienta para ti.

¿Cómo mantener los pedales y la bicicleta?

Todas las partes de la bicicleta requieren mantenimiento. Así que no faltarán pedales y soportes. Debe reemplazarse cuando la bahía comience a deteriorarse.

Es importante evitar el uso de zapatillas de ciclismo, especialmente si lleva zapatillas de carretera. Es útil aflojar, engrasar y apretar los tornillos de vez en cuando, especialmente si su especialidad es el ciclismo de montaña.

Los pedales para bicicletas también deben quitarse y engrasarse de las bielas de vez en cuando.

Esperamos que estos pequeños consejos te sean de utilidad y te ayuden a elegir para ti el mejor dentro de los tipos de pedales para bicicletas.