Los militantes del PRD en Aguascalientes se pueden pasar a Morena, ya que ese partido está muerto: Gómez

Aguascalientes, Ags.- Pasó a mejor vida el Partido de la Revolución Democrática (PRD), resumió la diputada por Morena Ana Gómez Calzada, quien no obstante abrió las puertas de su instituto político a la militancia del Sol Azteca,

“Ya murió el PRD, pero siempre son bienvenidos a Morena, que se registren. Ahí siempre traemos las hojas de afiliación, a final de cuentas en todos los partidos hay personas buenas. Pero ya no intenten rescatar algo que está muerto”, subrayó la legisladora.

En torno a una propuesta anunciada por el grupo parlamentario del PRD para regalar paneles solares y con ello garantizar de energía eléctrica a sectores populares, Gómez Calzada señaló que se trata de un intento de aprovechar el proceso electoral por la renovación de la gubernatura.

“Con todo respeto, me parece una propuesta ridícula que un partido esté proponiendo eso y se están generando en el discurso de las campañas políticas, cuando sabemos que en Aguascalientes se ha invertido mucho en eso y no se ven los resultados como el parque fotovoltaico que no está en operación”, insistió.

La también presidenta de la comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso aclaró que en lo personal sí se afilió a Morena, aunque no se ha abierto al padrón, pero tramitó su registro desde 2018.

El PRD en Aguascalientes ha sostenido alianzas con el PAN en pasadas elecciones municipales y ahora por la gubernatura.