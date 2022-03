Los jóvenes debemos ser valientes y perseguir nuestros sueños: Bernardo Santos

ABJ

Aguascalientes, Ags.- “Sentí una gran felicidad el poder tocar con mi banda favorita. Es algo que me marcará por siempre y de lo cual estaré siempre agradecido”, señaló en entrevista para el Clarinete, Bernardo Santos, adolescente de 17 años originario de Aguascalientes, quien el pasado 26 de marzo tuvo la oportunidad de subir al escenario y tocar el piano, y junto a Chirs Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion, interpretar “Gravity” ante miles de espectadores que asistieron al concierto de Colplay en Monterrey.

Durante el concierto el joven músico, llevó consigo un cartelón que decía “Can I Play Gravity on the piano With you” (¿Puedo tocar Gravity en el piano con ustedes?) y ante el asombro de los miles de seguidores de la banda, fue invitado a subir al escenario y aventarse como se dice en el argot musical “un palomazo” y posteriormente sellar este emotivo momento con un abrazo, “Arriba del escenario, sentí nervios pero los supe controlar, me estuve preparando para ello desde hace tiempo y tener a las teclas del piano de Coldplay enfrente de mí, hizo que me diera cuenta que las oportunidades solo se presentan una vez en la vida”, añadió.

El también estudiante de educación superior, apuntó que al bajar del escenario no podía dar crédito a lo vivido “No entraba por mi mente el hecho de que toqué con Chris Martin una de mis canciones favoritas. Fue algo único, inigualable e inolvidable. Sentí una felicidad enorme. Desde hace tiempo he tenido el sueño de poder ser reconocido en el tema de la música. Necesito pensarlo mucho, pues mis estudios no los tengo que dejar de lado”.

Al término de la entrevista con este diario digital, Bernardo Santos, envió un mensaje a las juventudes sobre lo vivido “Aprendí con esta experiencia que todos debemos ser valientes y perseguir nuestros sueños, por imposibles que parezcan. También aprendí que hay que prepararse para hacer lo mejor posible cuando llegue la oportunidad porque esta será única e irrepetible”, concluyó.

