¿Los gatos te lamen para probarte o por amor?

España.- Los gatos son conocidos por su naturaleza supuestamente distante, pero incluso un felino habitualmente frío puede frotar ocasionalmente un brazo, una pierna o la cara humana con su lengua texturizada. Entonces, ¿por qué un gato podría lamerte? ¿Está mostrando afecto, o solo quiere probar?

Cualquiera que haya observado las actividades diarias de un gato probablemente sepa que los gatos se lamen a sí mismos todo el tiempo. Los gatos domésticos (Felis catus), que duermen un promedio de 14 horas al día, pasan hasta una cuarta parte de sus horas de vigilia acicalándose el pelaje, según un estudio de 2018 publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Como explicó la doctora Kristyn Vitale, profesora asistente de salud y comportamiento animal en Unity College en Maine (EE.UU.):

“Los gatos se lamen para ayudar a mantener su pelaje limpio y saludable. Es importante que los gatos se acicalen solos porque ayuda a mantener la salud de su pelaje”.

Los gatos cuidan su pelaje con la ayuda de cientos de espinas afiladas, huecas y orientadas hacia atrás que tapizan sus lenguas. Estas espinas, llamadas papilas, están hechas de queratina, la misma sustancia de la que están hechos el cabello y las garras, según el estudio de 2018.

Debido a la forma de gancho de las espinas, se comportan como velcro: cuando la lengua de un gato se desliza sobre el pelaje, las espinas de queratina se enganchan en marañas de cabello.

El mantenimiento regular del pelaje es importante para los gatos, ya que elimina cualquier residuo o materia que se haya adherido a su pelaje y ayuda a evitar que el pelaje se enrede, es decir, se anude y se enrede, señaló Vitale. El pelo enmarañado no solo puede causar molestias a los gatos, sino que también hace que la piel que se encuentra debajo se irrite e inflame, lo que representa un riesgo de infección.

Según Vitale, los gatos también pueden acicalarse como un comportamiento para aliviar el estrés:

“A veces, esto puede convertirse en un exceso de aseo, en el que el gato se lame tanto que se pierden partes del pelaje. Esto puede ser un signo de un problema médico o de comportamiento”.

Los gatos también suelen lamer a otros gatos. Por ejemplo, las madres gatas lamen regularmente a sus gatitos.

“Lamer a los gatitos en realidad juega un papel vital en la supervivencia de los gatitos. Los gatitos muy jóvenes no pueden orinar ni defecar por sí solos. La madre lamerá la región genital de sus gatitos para estimularlos a ir al baño”.

Además, la madre lame a sus gatitos para calmarlos y mantenerlos limpios, agregó Vitale. Cualquiera que haya criado gatitos huérfanos sabe que es un trabajo de tiempo completo tratar de mantener limpio el pelaje de un gatito recién nacido.

Finalmente, los gatos también pueden lamer a sus conocidos, un comportamiento descrito como acicalamiento, dijo Vitale.

Los gatos pueden participar en el acicalamiento con otros gatos, así como con otros compañeros sociales, como perros y humanos. Se cree que los comportamientos amistosos como el acicalamiento fortalecen la relación entre las personas involucradas.

Los gatos pueden lamerse más de manera amistosa «antes o después de un juego», agregó Vitale.

“A menudo, con mis gatos, comienzan acicalándose unos a otros, y luego la interacción cambia lentamente para jugar a la lucha y la persecución, antes de que los dos se calmen y se duerman uno al lado del otro”.

A diferencia de la marca de olor, el acicalamiento no es una forma en que los gatos designan lo que consideran de su propiedad.

Los comportamientos territoriales son aquellos que promueven la defensa activa de un lugar, explicó Vitale.

“En cambio, el acicalamiento es un comportamiento de afiliación o un comportamiento de construcción de vínculos. El acicalamiento ocurre cuando un gato está relajado y en presencia de un compañero social preferido. El gato también puede iniciar el contacto social lamiendo porque está buscando la atención de la persona”.

