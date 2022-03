Los datos que quizá no notaste en “The Batman”

Redacción

La nueva película The Batman ha generado múltiples opiniones sobre la forma en la que se presenta y las grandes diferencias que tiene con el resto de las cintas que ya se hicieron.

Si ya viste esta nueva historia, es posible que no te hayas percatado de algunas referencias a otras historias.

Aquí te dejamos 10 puntos que hacen aún más interesante esta película.

Similitudes entre Batman y Rorschach

Desde los primeros minutos en The Batman, podemos escuchar como voz en off las anotaciones de Bruce Wayne (Robert Pattinson) y cómo reflexiona acerca del terror que el Caballero Oscuro genera a los criminales: “Piensan que me estoy escondiendo en las sombras… pero yo soy las sombras”. Un detalle realmente similar a la versión de Rorschach creada por Alan Moore en Watchmen. Este personaje también es un vengador enmascarado y posee una libreta donde anota pensamientos como: “Esta ciudad me tiene miedo; he visto su verdadero rostro”; bastante parecido al nuevo Batman de la pantalla grande, aunque Rorschach jamás dudaría en asesinar a un villano, eso nos queda claro.

Malas palabras

The Batman es una película clasificada para público mayor de 13 años, es decir, tiene un amplio margen. Esto se traduce en grandes ganancias para Warner Bros., aunque también el estudio está obligado a tener una sola maldición en toda la película. Sí, la famosa palabra F**k que tanto ruido genera al público anglosajón.

Y para no ser castigado por la Motion Picture Association, Matt Reeves y compañía dejaron esa palabra para el principio de la película y no, Batman no la dice. Se trata del entonces Comisionado Pete Savage (Alex Ferns), quien al entrar a la escena del asesinato alcalde Don Mitchell, Jr. (Rupert Penry-Jones), le suelta esta mágica palabra en todo de desprecio al detective murciélago. ¿Te diste cuenta?

Nueva York de Frank Miller y David Mazzucchelli

The Batman no es una historia de origen para Bruce Wayne, claro que se encuentra perfeccionando su técnica de vengador, pero no vemos la clásica historia de su niñez y asesinato de sus padres; Matt Reeves parte de un dolor y traumas del pasado fortalecidas por los años.

Esto da paso para que los paisajes de Ciudad Gótica luzcan realmente parecidos a la Ciudad de Nueva York entre los años 70 y 80 que presentaron Frank Miller y David Mazzucchelli en su icónico Batman: Year One, cómic que inspiró directamente esta nueva película. Un detalle que sólo los adultos y verdaderos fans de Batman pudieron notar desde el primer vistazo.

Un joven adinerado y arrogante

Si hay algo que brilla a lo lejos es la personalidad de Bruce Wayne. Al enfocarnos exclusivamente en todos los momentos que no porta el traje del Caballero Oscuro, seamos honestos: sus actitudes no son las mejores.



En especial cuando se pone sobre la mesa los hechos que es un joven heredero de una fortuna, dueño de una compañía de la que no quiere aceptar sus responsabilidades y, para colmo, lastima los sentimientos de Alfred (Andy Serkis) en repetidas ocasiones, siendo él el hombre que le ayudó a sobreponerse tras la pérdida de sus padres.

Batman inexperto

¿Qué pasa cuando comparas al Batman de Robert Pattinson con otras versiones como las de Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck? Su inexperiencia se vuelve más evidente. Cuando el resto tiene trajes, armaduras, accesorios y amplio conocimiento táctico.

El nuevo Bruce Wayne se estrella ferozmente tras su escape de la azotea, comete errores al momento de descifrar acertijos, El Pingüino (Colin Farrell) se burla en su cara y no conoce el sigilo. ¿Recuerdas cómo tocó la puerta del Iceberg Lounge? Sólo un adulto o bien, un fan que ha repasado una y otra vez todas las películas del hombre murciélago podrá notar de inmediato su falta de entrenamiento en múltiples áreas.

Referencias a Saw: Juego macabro’ y ‘Seven’

Paul Dano se encargó de presentar la versión más oscura y desalmada de Acertijo en comparación con sus predecesores: Frank Gorshin en la serie y película sesentera de Batman y Jim Carrey en Batman Forever de Joel Schumacher.



Y para subir el nivel de terror, Matt Reeves presentó algunas referencias a Saw: Juego macabro y Seve. Todos esos artefactos atados a las cabezas de las víctimas del Acertijo, el laberinto de ratas y claro, las constantes muertes arraigadas a un juego, nos recuerdan a Jigsaw. Mientras que el departamento del villano y sus diarios repletos de anotaciones nos transportan a la película de David Fincher; incluso se entrega a las autoridades igual que John Doe (Kevin Spacey).

No era un “cliente”

Durante la conversación más álgida entre The Batman y Selina (Zoë Kravitz), el vengador de Gotham sugiere que Carmine Falcone (John Turturro) es un cliente de su compañera, insinuando que bien pudo tener una relación pasional con el capo criminal debido a su trabajo en el Iceberg Lounge.

En ese momento Selina revela que, en realidad, es su padre. Y claro, los prejuicios de Batman se desmoronan en un segundo y debe pedir disculpas. Ya lo decíamos, aún le falta aprender mucho a este detective murciélago.

Escenas sin camisa

Antes del estreno de The Batman, uno de los temas que más llamó la atención del fandom fue el entrenamiento de Robert Pattinson para ganar masa muscular y llenar de mejor forma el traje. Por supuesto se trata de un superhéroe y el trabajo físico es importante, pero… ¿en serio era necesario tener escenas de Bruce Wayne sin playera?

Al parecer sus habilidades detectivescas incrementan cuando trabaja con el torso descubierto o Ciudad Gótica pasaba por una ola de calor. Mientras se resuelve este misterio, sin duda alguna Pattinson brindó una momento único para mayores de edad en modo fan service.

En este mundo no tiene cabida Superman o Mujer Maravilla

Hemos hablado que The Batman presenta un mundo con notables cambios en comparación al resto de películas de Warner Bros. y DC, incluso se ha mencionado que Matt Reeves creó una historia más terrenal, esto volvería casi imposible ver a Superman o Mujer Maravilla, personajes que gozan de cierta fantasía.

Y para confirmarlo, Robert Pattinson habló al respecto con ComicBook: “Hemos estado hablando sobre cómo incluir los elementos fantásticos porque el mundo de Matt, su visión, es muy terrenal, y pienso: ‘¿Cómo puedes agregar a…?’. Estuvimos hablando el otro día: ‘¿Puedes agregar a Superman pero sin ningún poder? ¿Es solo un tipo con una capa?’ Sería como: ‘¡Soy Superman!’ Y ellos dirían: ‘¿Y?'”, dijo el actor.

El futuro de esta franquicia

A diferencia del DCEU donde todas las películas están conectadas y cada acción repercute en mayor o menor medida con el futuro de los superhéroes, en el caso de The Batman es ligeramente distinto, no compartirá universo con Mujer Maravilla (Gal Gadot) o Aquaman (Jason Momoa), pero sí tendrá su pequeño mundo en HBO Max.

¿Te quedaste con ganas de más escenas de El Pingüino (Colin Farrell)? Si es así, seguramente recordarás que tiene una serie spin-off confirmada que llegará a HBO Max, casualmente su escena de despedida en la película de Matt Reeves nos deja entrever que aún tiene mucho por hacer en Gotham. Lo mismo sucedió con la prisión de Arkham, donde vimos al Acertijo (Paul Dano) ser compañero de celda de Joker (Barry Keoghan), por cierto, habrá serie enfocada en Arkham Asylum.

Con información de Sensacine