Los datos que no conocías sobre Charles Manson

Charles Manson fue un mediático psicópata y asesino estadounidense, conocido por liderar la ‘Familia Manson’, un grupo de seguidores que formó en el desierto de California a finales de los años 60, y que se dieron a conocer tras los espantosos asesinatos de la actriz Sharon Tate (esposa en ese momento del director de cine Roman Polanski) y otras cuatro personas en la casa de Tate, en Beverly Hills, además la pareja Leno y Rosemary LaBianca, y otros espantosos crímenes llevados a cabo por los miembros del grupo, con instrucciones del propio Manson.

Es mucho lo que se ha dicho y se conoce sobre este polémico personaje, nacido un 12 de noviembre de 1934 en Ohio, y que cumplía cadena perpetua en la prisión estatal de Corcoran en California. Por ello hoy te traemos algunos datos que seguramente no sabías sobre Charles Manson.

1. Nació como No Name Maddox (Sin Nombre Maddox)

Las circunstancias de nacimiento de Charles Manson resultan en una de las tantas curiosidades de este listado. Para empezar, ni Charles ni Manson fueron los nombres escritos en el registro del hospital, sino «No Name Maddox» (Sin Nombre Maddox).

Esto se debió a que su madre, Kathleen Maddox, desconocía la verdadera identidad de su padre biológico. Unas semanas más tarde el niño fue inscripto como Charles Milles Maddox, para meses después cambiar su nombre, ahora si, a Charles Milles Manson, producto del matrimonio de Kathleen con William Manson.

2. IQ elevado

Charles Manson fue analfabeta hasta su edad adulta sin embargo los estudios que le han realizado demostraron que poseía un un IQ (Coeficiente Intelectual) de 121, un rango por encima de la media. Se dice que 1 de cada 9 personas poseen este IQ. La mayoría de las profesiones y roles de desempeño cotidiano importantes para la sociedad como médicos, abogados, jueces, gobernantes y empresarios están en este rango.

3. Charles Manson estuvo casado

Antes de las orgías y la vida de harem que tanto caracterizó a Charlie y «La Familia», Manson supo estar felizmente casado con Rosalie Willis. Quizás la última oportunidad de Charlie de llevar una vida normal se esfumó con este primer divorcio. Sucedió luego de una breve estadía de Manson en la penitenciaría de Ohio por el delito de robar un auto, lo que colmó la paciencia de su cónyuge.

4. Tuvo una extensa carrera musical

Además de sociópata y manipulador, Charles Manson también supo ser un entusiasta de la música, especialmente de la guitarra folk. Es conocida la amistad que mantuvo con Dennis Wilson, baterista de los legendarios Beach Boys, quien llegó a convivir con Manson en la localidad de Pacific Palisades.

Muchas de las canciones de Charles Manson fueron re interpretadas por grupos como Guns N Roses (Look At Your Game, Girl), GG Allin (Garbage Dump) y Rob Zombie (Cease to Exist).

5. Técnicamente, Charles Manson no mató a nadie

Quienes conocen su historia sabrán que Charles Manson cumplía una sentencia de cadena perpetua por conspiración e incitación a la violencia, pero no por homicidio directo, se podría decir.

Fueron sus secuaces quienes llevaron a la acción los horrendos homicidios craneados por Manson. De todas formas, éste fue el responsable de autoría intelectual, lo que se considera una forma de participación directa en el delito.