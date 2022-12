Los Caligaris despiden a trombonista por insultos a mexicanos

Redacción

Luego de que uno de los integrantes del grupo musical argentino Los Caligaris insultara a los mexicanos mediante redes sociales, la banda anunció la “desvinculación” de Federico Zapata, su trombonista.

La polémica comenzó con los resultados del Mundial de Qatar, donde la selección de Argentina se coronó ante Francia. Fue entonces que el músico respondió algunas críticas en redes sociales, con palabras despectivas hacia los mexicanos.

“Ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota… dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros. Marica”, escribió.

Las críticas en contra del trombonista no se dejaron esperar y de inmediato, los usuarios criticaron a “Los Caligaris” por ofender a los mexicanos y al mismo tiempo, impulsar sus conciertos dentro del país o dentro de festivales de música importantes como el Vive Latino.

“Vive Latino, ¿van a permitir que un tipejo como Federico Zapata se presente en uno de los festivales que busca unir a nuestros pueblos? espero tomen cartas en el asunto”, “Terrible”, “Cuando vienen a México los apoyamos como sea, ni en su país los apoyan así y nos pagan de esta manera”.

Tras sus desafortunados comentarios, Zapata hizo uso de sus redes sociales para ofrecer una disculpa:

“No era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir”.

Por último, expresó que no tiene ningún tipo de rencor contra nadie y que sólo se dejó llevar en una plática en la que no tenía nada que ver. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y Los Caligaris anunciaron el final de su relación con el trombonista.

Con información de Pulso