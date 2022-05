Los 7 puntos básicos que debes saber sobre ciclismo

Redacción

Tanto los ciclistas nuevos como los ávidos quieren saber sobre la presión de los neumáticos, el cambio de marcha, cómo comprar una bicicleta usada y mucho más. Sirve para mostrar cómo el auge del ciclismo no se ha detenido y cómo los ciclistas de todos los ámbitos de la vida buscan comprender mejor sus cuerpos, su equipo, sus comunidades y cómo disfrutar mejor de su tiempo en la bicicleta. Y nos encanta.

¿Qué es una prueba de FTP? ¿Usas ropa interior debajo de los baberos? ¿Debería cambiar a neumáticos sin cámara? Todas sus preguntas nos recordaron una época en la que también éramos nuevos en las bicicletas y no teníamos idea de en qué nos estábamos metiendo y de la diversión y la profundidad de las experiencias que nos aguardaban. Comprar su primera bicicleta de montaña, hacer su primer paseo en grupo o sumergir los dedos de los pies en la grava: todos hemos estado allí y todos sabemos lo intimidante que puede ser. Pero estamos aquí para ti.

Todo lo que queremos es más carrocerías en bicicleta, ciclistas más seguros que naveguen por las calles y más ciclistas en busca de su próxima gran aventura. En 2022, queremos ampliar tus conocimientos sobre ciclismo y ayudarte a llevar tu ciclismo al siguiente nivel. ¿Cómo redactar a otro jinete? ¿Montar en grava? ¿Everesting? Te tenemos. Entonces, en caso de que se lo haya perdido, aquí están algunas de nuestras historias de servicio más leídas del año.

1. La guía para principiantes sobre cómo cambiar de marcha en una bicicleta

Lo entendemos: si eres nuevo en el ciclismo, el concepto de cambiar de marcha en una bicicleta puede ser confuso y puede parecer más fácil simplemente no tocar esas marchas en absoluto. Pero no llegará muy lejos si evita usar sus engranajes, literalmente. Las bicicletas tienen diferentes marchas para que puedas pedalear cómodamente sin importar el terreno, lo que hace que tus paseos sean más fáciles y divertidos. Por eso, preparamos una guía práctica que incorpora todo lo que necesita saber sobre cómo y cuándo cambiar de marcha.

2. ¿Cuál es la diferencia entre una válvula Schrader y una válvula Presta?

Cuando bombea los neumáticos, puede notar que algunas bicicletas tienen una válvula Schrader familiar (del mismo tipo que se encuentra en los automóviles), mientras que otras vienen con un modelo delgado y exótico conocido como válvula Presta. ¿Por qué diferentes bicicletas usan diferentes sistemas de válvulas y cómo se comparan entre sí? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las válvulas de las bicicletas para seguir rodando.

3. Cómo lograr la presión perfecta en los neumáticos de la bicicleta

La mejora de rendimiento más grande que puede hacer en su bicicleta no es un juego de ruedas más liviano o un elegante cambio electrónico. De hecho, no es una actualización en absoluto, y no tiene por qué costarle más que algo de tiempo y, tal vez, tan poco como lo que gastaría en un nuevo rollo de cinta de manillar.

Es la presión de los neumáticos de la bicicleta. Si no presta atención al inflado, la cantidad de aire en sus neumáticos probablemente no solo no sea la ideal, sino que sea lo suficientemente incorrecta como para causar pinchazos excesivos y graves caídas en el rendimiento y la comodidad. Estos son los mejores consejos de nuestros expertos para encontrar la presión de neumáticos de bicicleta perfecta.

4. Encuentre el cuadro adecuado con nuestra tabla de tallas de bicicleta

En estos días, casi todo se puede comprar en línea, y las bicicletas no son una excepción. Pero la conveniencia de que le entreguen su nueva bicicleta directamente en su hogar tiene un inconveniente principal: a menos que ya haya tenido la oportunidad de probarla de antemano, está apostando por obtener la bicicleta del tamaño correcto. Aquí está nuestra guía para encontrar el que más se ajuste a sus necesidades.

5. ¿Qué son los neumáticos sin cámara?

Si no está roto, no lo arregles, ¿verdad? Bueno, eso pareció sonar cierto para el neumático de bicicleta. Desde que John Boyd Dunlop lo inventó en 1887, los neumáticos para bicicletas se mantuvieron prácticamente sin cambios durante décadas: un tubo interior inflable que ofrece flotación para una conducción suave y eficiencia para uno rápido, encerrado en una capa exterior de goma adherente que proporciona tracción y protección contra pisos.

Eso fue hasta 1999, cuando Mavic creó el primer sistema de neumáticos sin cámara para bicicletas. Tubeless se adoptó por primera vez en gran medida entre los ciclistas de montaña, pero desde entonces esta innovación se ha expandido a los segmentos de ciclocross, grava e incluso bicicletas de carretera tradicionales.

6. ¿Qué es exactamente la prueba de FTP y realmente puede mejorar su rendimiento?

El umbral de potencia funcional, o FTP, es uno de esos términos que los ciclistas y entrenadores veteranos lanzan casualmente, pero puede resultar confuso para los ciclistas más nuevos. Sin embargo, una vez que comprenda esta métrica de ciclismo comúnmente referenciada, puede usarla para optimizar su entrenamiento y entrenamiento.

7. Su guía de referencia sobre frenos de disco para bicicletas

Ya no es extraño ver bicicletas con freno de disco en un paseo, desde los entrenamientos del campeonato mundial de roadie incondicionales, hasta el paseo semanal en la tienda y el rastreo de bares en la ciudad, los frenos que alguna vez fueron solo un elemento básico en las bicicletas de montaña se han convertido en lo nuevo estándar. (Incluso los equipos del World Tour los han estado montando durante las carreras más importantes del ciclismo desde que la UCI los aprobó para la temporada 2018). MONTAR EN BICICLETA que resistieron con vehemencia los discos por principio estético, han aceptado su excelente potencia de frenado, modulación de velocidad superior y mejor rendimiento en todo tipo de clima en todo tipo de bicicletas.