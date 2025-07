Los 4 Fantásticos impactan en taquilla mundial

Redacción

Los Ángeles.- La nueva película de ‘Cuatro Fantásticos: Primeros pasos’ (The Fantastic Four: First Steps) recaudó 118 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, mientras que a nivel mundial alcanzó 218 millones, de acuerdo a estimaciones oficiales.

La producción de Marvel Studios y protagonizada por Pedro Pascal es el mayor lanzamiento del estudio desde que “Deadpool & Wolverine” recaudó 211 millones de dólares durante el verano pasado.

‘Primeros pasos’ es el cuarto intento de llevar a la familia de Marvel a la gran pantalla, luego de diversas producciones fallidas en 2005 y 2015, sin que alguna de estas pudiera convencer a la crítica. Incluso una cinta de 1994 que ni siquiera se estrenó de manera comercial.

Otra cinta basada en personajes de historieta como es el caso de “Superman”, perdió el primer puesto de la taquilla, pero se mantuvo en segundo lugar global con 24,9 millones de dólares. Mientras “Jurassic World Rebirth” contabilizó 13 millones de dólares.

Foto; Marvel Studios