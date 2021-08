Lorena Martínez no tiene interés alguno en participar en el 2022: Lugo 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Confirma el dirigente del PRI Antonio Lugo Morales que se reunió la semana anterior con la ex alcaldesa Lorena Martínez quien expresó que no tiene interés de buscar la candidatura al gobierno estatal por el partido.

“Son desiciones personales que ella ha tomado, sin embargo nosotros no dejamos de reconocer la capacidad, solvencia y liderazgo político que tiene la licenciada Lorena, pero ella en este momento refiere que no tiene el interés de participar y se respeta”, subrayó.

Abundó en que Martínez Rodríguez es una militante con capacidad y carrera política que es reconocida por el priismo no sólo local sino nacional.

Añadió que en su momento se verá el tema de los aspirantes en base a las convocatorias que emita el Comité Ejecutivo Nacional, mismo que determinará los tiempos y sobre todo las reglas para los interesados, lo mismo que establecerá si se va en alianza o no.