Lorena Martínez no será candidata por MC en 2027: Ortega 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Movimiento Ciudadano (MC) cerró la puerta a una eventual incorporación de Lorena Martínez rumbo al proceso electoral de 2027 en Aguascalientes.

Así lo afirmó Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, durante su visita al estado para acompañar el informe legislativo de la diputada federal Anayeli Muñoz.

“Para nada, no, no tiene ninguna invitación, hasta donde sé”, respondió Ortega Pacheco al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la exalcaldesa de Aguascalientes y ex priista, se sume al partido naranja.

La legisladora subrayó que MC tiene una ruta clara y no busca incorporar figuras recicladas de otros partidos.

“He escuchado algunos comentarios que dicen que va a optar por Movimiento Ciudadano. No es un plato de segunda mesa, Movimiento Ciudadano es la alternativa para México y Movimiento Ciudadano tiene ya definido con quiénes está jugando en esta batalla”.

“¿Está completamente descartada?”, se le cuestionó.

“Completamente”, afirmó enfática la también ex gobernadora de Yucatán.

Respecto a los posibles perfiles locales que podrían encabezar los proyectos de MC en 2027, evitó dar nombres, aunque aseguró que el partido cuenta con opciones propias.

La diputada reiteró que el movimiento mantendrá su independencia de cara al próximo proceso electoral, al no considerar alianzas.

“No, no, Movimiento Ciudadano está claro, en el estatuto y en el acuerdo que tuvimos: el movimiento naranja, el Movimiento Ciudadano, seguirá participando solo. Solos nos ha ido bien. Eso nos garantiza que los ciudadanos nos siguen viendo como alternativa, nacional y estatalmente”, concluyó.