Lorena Martínez no será candidata a la gubernatura de Aguascalientes en 2022

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- La ex candidata tricolor Lorena Martínez Rodríguez se pronunció por una alianza del PRI con el PAN para la gubernatura del siguiente año, para lo cual hizo hincapié que la candidatura recaiga en un perfil femenino.

“Me interesa que gobierne una mujer en Aguascalientes”, declaró en entrevista cuando acudió la tarde del miércoles a la presentación del segundo informe de la alcaldesa panista Teresa Jiménez Esquivel, en la Plaza de la Patria.

– ¿Usted u otra mujer?

– Hay muchas, no nada más yo. Hay una que nombraron superdelegada (Nora Ruvalcaba), hay otra que va a dar su informe ahora (Jiménez), hay otra que fue candidata a presidenta en Jesús María (Karla Espinoza).

Martínez Rodríguez, quien fue la abanderada del PRI por la gubernatura en 2016 y no le favoreció el voto precisamente ante el PAN, admitió ahora que su partido no cuenta con posibilidades para las votaciones de 2022 y podría mantener la coalición que sostuvo con el PAN a nivel nacional.

“El PRI ha construido una alianza que se pretende que siga y en esa alianza seguramente las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD estarán construyendo un posible frente único para 2022, y en ese escenario caben pocas posibilidades que el PRI pueda tener la candidatura. Siendo realistas el PAN es el partido mayoritario y la candidatura le correspondería a ellos”, apuntó.

– ¿Apoyará a quien sea candidato de la alianza, aunque no sea mujer?

– No, claro que no, apoyaría al candidato o la candidata de la alianza. Sea quien sea.

La también ex alcaldesa capitalina elogió de manera especial a la actual edil panista. “Sinceramente creo que gracias al trabajo de personas como Tere Jiménez, hoy en Aguascalientes ha sido posible frenar a Morena. Creo que la tarea de Tere ha sido importante, es una gobernante muy cercana a la gente, que está cerca de las comunidades, que hace mucha labor social”.

– ¿Usted va a regresar?

– Lo veo difícil. Acabo de dar una explicación clara y las posibilidades de que yo sea candidata, son difíciles.