López-Gatell pide denunciar desabasto en hospitales

Redacción

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell hizo un llamado al personal médico para que denuncie la falta de insumos en sus hospitales, ya que aseguró que sí se ha entregado este material.

En rueda de prensa, dijo que el Gobierno Federal ha mandado insumos a los nosocomios, por lo que no descartó un problema de distribución a nivel local.

“Efectivamente hacemos llamado directo a la ciudadanía a profesionales de la salud, si en su unidad no tienen el equipo ayúdenos a encontrar quién fue el que obstaculizó que llegara el equipo, los equipos fueron adquiridos transportados y entregados, si localmente no llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente, para que los use el médico o enfermera, alguien está obstaculizando y la solidaridad de la población es que nos va a ayudar a detectar quién está interfiriendo con el bien público, denúncielo”.

Hasta el corte de este lunes, las autoridades de salud reportó cinco mil 014 casos confirmados del Covid-19 y 332 defunciones por esta enfermedad.

Con información de Reporte Índigo