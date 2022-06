Lolita Cortés se pelea con Alexander Acha en La Academia

Redacción

La nueva temporada de La Academia dio mucho de qué hablar, desde las ya esperadas críticas de Lolita Cortés hasta las equivocaciones del cantante y ahora conductor, Yahir.

Después de su participación, Cesia y Andrés fueron duramente criticados por Lolita, quien les comentó que habían quedado a deber en cuanto a vestimenta, baile e interpretación.

“Vamos empezando porque es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José… Yo pensé que lo peor de ustedes era la vestimenta, no, fue su interpretación, me di cuenta de que ninguno baila y después, tú primero mi queridísimo Andrés, de verdad pensé que lo peor es que no bailabas, estabas clavado en el piso, pero cuando empezaste a marchar dije, no, lo peor es que se mueva, prefiero que se vaya”, comentó.

Con ello, el también cantante Alexander Acha, quien es el responsable de la preparación de los participantes de La Academia, se mostró en desacuerdo y defendió a los alumnos argumentando que en una semana no se iba a notar un gran avance sobre el escenario.

Pero Lolita contestó, “Señor, le voy a decir una cosa, perdóneme, con los años de experiencia que tengo, matemáticamente claro que se puede, pueden venir a echarlo a perder porque no bailaron, Cesia no cantó mejor, claro que no, se estaba ahogando, eso perdón, eso es interpretación y ella no se puede subir al escenario así”.

Después de unos minutos de discusión, Alexander le expresó su admiración y le ofreció disculpas.

Otros momentos que llamaron la atención fueron los protagonizados por el ex académico Yahir, por sus errores en la conducción del programa.

Primero invitó a Esmeralda, la primera expulsada, a salir por un lado del escenario donde no estaba planeado. Después corrigió su instrucción y la envió por el lado correcto. Luego, cometió otro error al anunciar lo que la audiencia verá el próximo domingo.