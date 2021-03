Lolita Ayala podría regresar a los medios de comunicación

Redacción

Ciudad de México.-Comunicadora de antaño regresaría a los medios de comunicación.

Con toda una vida dedicada al periodismo, Lolita Ayala ocupa un lugar preponderante en los medios de comunicación en México. En 1987, Miguel Alemán, entonces presidente de Grupo Televisa, le encomendó encabezar el noticiero Muchas noticias, con lo cual se convirtió en la primera mujer en Latinoamérica en dirigir un espacio informativo en la pantalla chica, éste se caracterizó por presentar información amable y tener siempre una rosa en su escritorio.

En entrevista confiesa que desde que su emisión salió del aire, en 2016, y para estar al pendiente de lo que sucede en el país, ve todos los noticieros que hay en la televisión, y lamentó que la mayoría de ellos se enfoque en la nota roja.

Tras convertirse recientemente en tendencia en redes sociales al anunciar su tienda virtual para impulsar su fundación Sólo por ayudar, la periodista analiza la propuesta de un medio de comunicación para debutar en plataformas digitales a través de un podcast.

Sobre el éxito de las playeras que comercializa, contó que fue idea de su hija que vive en Los Ángeles, y aunque al principio se mostró renuente, después del gran recibimiento que tuvo por parte del público, confirmó que agregará más productos con la intención de seguir ayudando a los que menos tienen; incluso pretende lanzar la playera de Phil Barrera, en alusión al momento que se hizo viral en 2015 cuando una flema en la garganta le impedía a la periodista dar una nota.

HAY QUE BUSCAR COSAS POSITIVAS

¿Sigue al pendiente de las noticias?

Por supuesto; soy adicta a las noticias porque se me quedó ese hábito. Veo todos los noticieros y todas las mesas de debate.

¿Qué opina de la información que se presenta?

Me da tristeza decirlo, pero todo es malo. Es lamentable ver los noticieros porque te presentan al descuartizado, al ahorcado, al que se dio un tiro… Pura nota roja. Hay algunas que se deben dar, lo sé, pero se van hasta el detalle. Si vamos a meter todos los homicidios y suicidios, no acabamos; hay que buscar cosas positivas.

¿Cómo le hacía para que las noticias malas que le tocaba presentar no la afectaran emocionalmente?

Han sido tantos años de enfrentarme a noticias horrendas, que una hace un poco de caparazón para que no te lleguen al corazón. A pesar de eso, ha habido noticias que me llenan los ojos de lágrimas, pero ahora tengo una especie de coraza para que no me impacte tanto. A mí me lastima mucho el dolor humano, no tienen idea cómo me afecta, por eso tengo la fundación Sólo por ayudar, para poder aliviar un poquito el dolor mexicano.

¿Nunca recurrió a ayuda psicológica?

No, para nada. Una debe controlarse a sí misma; no llegué a tanto como para tener que atenderme con un psicólogo, por eso he hecho mi caparazón así, para no sufrir; al principio sí me llegaban más, pero poco

a poco aprendí. Quizás ahora esa coraza ha disminuido porque veo notas de tantas cosas horribles y me duele; pobre gente, cómo se sufre en este planeta.

¿Por eso se enfoca en dar información positiva?

Claro, el hombre es capaz de lo más espantoso, pero también de lo más maravilloso, como la ciencia y la naturaleza; el hombre ha hecho cosas hermosas, entonces, hay que mostrarlas para que la gente crea más en el ser humano, porque hoy, después de ver todo lo que hace, no cree en él para nada.

PARA MÍ, LA VIDA ES AYUDAR

Recientemente anunció su tienda en línea, ¿cómo surgió la idea?

Fue idea de mi hija María Luisa, quien está metida en la mercadotecnia. Sabe que a mi fundación Sólo por ayudar, que tengo desde hace 36 años, le estaba yendo muy mal, y me propuso hacer este negocio. Le contesté que quién iba a querer ponerse una playera con mi cara enfrente, y me respondió: “Los jóvenes, porque eres vintage”, y ella se aventó todo lo que es redes. Yo hice unas cosas en México, y estoy azorada y feliz, porque para mí la vida es ayudar y vamos a poder seguir haciéndolo.

¿La idea surgió a la distancia?

Sí, hablamos casi diario. En una de esas me dijo: “Tuve esta idea”. Le aseguré que no iba a pegar porque ya soy “ruquita”. Así surgió todo y arrancamos.

¿Cómo se siente con la reacción de la gente?

Estoy muy emocionada por el trabajo que hizo mi hija. Me siento orgullosa de ella y halagada de que compren las playeras, porque quiere decir que todavía me aceptan en sus casas, en sus familias, y eso para mí es maravilloso, ya que el público siempre fue lo más importante. Si no fuera por él, no existiríamos.

ME HAN OFRECIDO HACER UN PODCAST

Piden en broma que lance la playera de Phil Barrera…

No sabemos dónde localizarlo, no podemos sacar su foto si él no lo autoriza; lo hemos buscado, pero no aparece.

¿Cuál es la satisfacción más grande que le deja ayudar a la gente?

Son tantísimas. Tenemos 12 programas entre cáncer de mama, de pulmón por humo de leña, leucemia, trasplantes de riñón; hemos hecho mil 600 trasplantes, y cada año juntamos a los donadores y a los receptores, quienes nos cuentan su historia. No tienes idea de lo emotivo que es; esta reunión me hace llorar de felicidad, de ver cuántas personas se salvaron gracias al programa de trasplante y cómo lloran de felicidad por- que volvieron a la vida.

¿Ha pensado ingresar a las plataformas digitales?

Me han ofrecido hacer un podcast. Lo estoy analizando.

AYUDA DURANTE LA PANDEMIA

En abril pasado, la periodista grabó un video en el que solicita recursos para su fundación; lo compartió con sus contactos de WhatsApp para que la ayudaran y lo replicaran. Debido a la gran convocatoria, reunió un millón de

pesos y pudo auxiliar a los que más lo necesitan, por lo que en noviembre grabó un segundo video y se encuentra reuniendo fondos para apoyar a los más desprotegidos, como lo hace desde hace 36 años con Sólo por ayudar.

Con información de TVyNovelas