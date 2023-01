Lolita Ayala pasa por dura crisis 

Una de las figuras más emblemáticas y queridas de la TV mexicana es Lolita Ayala, de 71 años, quien hace unos días causó alarma al aparecer en el aeropuerto de la CDMX en silla de ruedas y con oxígeno, todo esto a raíz del terrible accidente que sufrió en agosto de 2015 al desplomarse el helicóptero donde la periodista viajaba.

Ella aseguró que se encuentra toda rota, pero que ahí va poco a poco; sin embargo, una amiga de ella nos platicó el calvario que Lolita ha estado padeciendo en los últimos meses, no solo a nivel físico, sino también en lo económico:

-Hace unos días vimos a Lolita en el aeropuerto capitalino…

“Sí, y preocupó a todos verla en silla de ruedas y con oxígeno; pero no solo eso, aunque en cierto momento dijo que ya estaba mejor, alarmó al decir que estaba toda rota, que no podía caminar bien, que no podía pisar bien, que la rehabilitación era muy lenta”.

-Todo por el fatídico accidente de 2015…

“Sí, cuando viajaba con el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, su esposa y gente de su fundación Solo por Ayudar, para checar cosas precisamente de esta; y después se le sumaron la diabetes y la hipertensión que le detectaron en 2017”.

-¿Cómo va de su columna?

“Mal; la tiene toda rota y no hay nada con que se logre recuperar. Se ha sometido a varias cirugías y no logra quedar bien; y a eso súmale que en 2021 se cayó en su casa y se rompió el fémur y la cadera”.

-No ha visto la suya…

“No; esto la ha hecho caer por temporadas en depresión. Ella siempre fue una mujer muy activa y ahora depender la mayoría del tiempo de una silla de ruedas la tiene harta, llora de la impotencia, además de que sufre fuertes dolores”.

-¡Qué lástima!…

“Sí, y más que ella siempre ha sido una mujer muy buena, que se ha dedicado mucho a la labor social, es una persona muy altruista y qué pena que esté atravesando por todo esto. Económicamente no la está pasando bien, ni en lo personal, ni en su fundación”.

-Cuéntanos de esto…

“Se ha gastado un dineral en las operaciones, dos de la columna y otras en la cadera y el fémur, rehabilitación y medicamentos, porque aunque ella tiene contratado un seguro de gastos médicos mayores, no todo lo ha absorbido este, sino que ha tenido que invertir gran parte de sus ahorros”.

Es que todo lo relacionado con la salud, sale muy caro…

“Ni lo digas; hay cosas que Lolita no ha querido mencionar, pero sus amigos sabemos lo duro que se la ha pasado, por ejemplo, hace unos meses estuvo casi todo un mes internada en un hospital al poniente de la CDMX, y fue muy duro”.

-¿La rehabilitación no le ha funcionado?

“Lamentablemente, no; su cuerpo no ha reaccionado como los doctores esperaban; pero bueno, ella no se deja vencer”.

-¿Quién la cuida?

“Antes estaba con ella su hija María Luisa, pero ya se fue a radicar a Los Ángeles y Lolita está con sus empleados, pero eso la hace sentirse sola”.

Sobre su economía, ¿no le ha ayudado la tienda virtual donde vende cosas con su imagen?

“Al principio llamó mucho la atención, fue todo un boom en las redes sociales y le ayudaba mucho, pero la realidad es que los últimos meses ya no le ha ido bien y hasta ha tenido que cerrarla de momento”.

-¡Cómo!…

“Lamentablemente así es; el pasado 23 de diciembre, Lolita posteó en sus redes sociales que Lolita Ayala Shop se va de vacaciones. Hasta ahí todo normal, pues uno lo entiende por las fechas decembrinas, pero llamó la atención que escribiera que ofrecía una disculpa por las molestias que eso pudiera ocasionar y que sabían que tenían muchas cosas que mejorar para brindar un mejor servicio en 2023 y que estaban reestructurando”.

-O sea, ¿la cerraron?

“Lolita dice que se fueron de vacaciones, pero cómo lo hace en este momento que se supone es cuando la gente más regala cosas. Entonces la cerraron de momento, porque las ventas han caído, pero tienen pensado volver a abrirla con una nueva estrategia”.

-También sacó un mezcal con su nombre…

“Sí, pero la realidad es que, lamentablemente, no se ha vendido; no le han hecho la suficiente publicidad y la gente ni lo ubica”.

-Y con su fundación Solo por Ayudar, ¿cómo va?

“Lamentablemente, desde la pandemia no ha logrado recaudar donativos y nos ha dicho que tiene problemas con las autoridades en el tema de los impuestos, gastos y demás, solo dijo en una entrevista que está luchando contra las autoridades para seguir con su labor social; hasta ha pensado en cerrar su fundación, pero sería un gran dolor, pues ayudar a la gente la motiva a seguir viviendo”.

-Ojalá todo se solucione…

“Primero Dios así será, el panorama de su salud es muy adverso, pues con la columna rota y ahora usando oxígeno por la hipertensión, y las complicaciones económicas en su fundación y sus negocios, la tienen en una situación muy difícil; pero ojalá así como ella ha ayudado a la gente siempre, ahora sus amigos y los que la puedan ayudar, lo hagan. Queremos Lolita para rato”, concluyó.

