Logro en derechos de las mujeres, fallo para que menores puedan interrumpir embarazo: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El fallo de la Suprema Corte de Justicia para que menores de edad puedan interrumpir de manera legal un embarazo, sin aval de familiares, representa un avance en garantías individuales, destacó el diputado local por Morena Juan Carlos Regalado Ugarte.

“Es un logro importante para los derechos de las mujeres. No debemos perder de vista que aun cuando son menores de edad, tienen capacidad gestante y no se les debe obligar a parir cuando no quieren hacerlo. Creo que lo más escandaloso es eso, hacer que niñas sean obligadas a ser madres cuando están en una edad deberían de disfrutar de otras cosas”, afirmó.

Regalado Ugarte mencionó que en Aguascalientes ya aplica la Norma 046 en donde ya se contempla la interrupción legal del embarazo, reiterando que deberá de cumplirse pese a impedimentos que puedan anteponerse.

“A pesar de que puedan existir trabas de personal médico o de las mismas autoridades de salud en el estado, estamos hablando de una norma federal que debe ser respetada. No existe impedimento alguno jurídicamente hablando para que no se aplique en Aguascalientes”, agregó.

El miércoles último, la Suprema Corte avaló el derecho al aborto para menores de edad, sin permiso de padre o tutores