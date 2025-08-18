25 C
Aguascalientes
18 agosto, 2025
Tendencias

Logra “Mayo” Zambada acuerdo con EU; se declarará culpable el 25 de agosto

Redacción

Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa, alcanzó un acuerdo con fiscales de Estados Unidos y se declarará culpable en su próxima audiencia, programada para el 25 de agosto.

De acuerdo con un documento judicial firmado por el juez Brian Cogan, quien lleva la causa en una corte de Nueva York, “la vista preliminar del 25 de agosto de 2025 se convierte en una vista para cambio de declaración”. Con ello, el capo evita ir a juicio después de que a principios de mes la fiscalía estadounidense descartó solicitar la pena capital en su contra.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció a inicios de agosto que no pedirá la pena de muerte contra Zambada, ni contra otros capos detenidos como Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.

“El Mayo” fue capturado en julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México. Desde entonces enfrenta un proceso en el que se le imputan 17 cargos federales relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y distribución de armas de fuego.

En audiencias previas, Zambada ha sostenido que fue víctima de un secuestro por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien presuntamente lo entregó a las autoridades estadounidenses.