Localizan sin vida a José Luis en el Centro Comercial de Viñedos San Marcos

Redacción

Jesús María, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María atendió un reporte en el Centro Comercial Viñedos San Marcos, donde se localizó a una persona inconsciente.
Al lugar arribó la ambulancia ECO-488 del ISSEA, donde los cuerpos de emergencia tras la valoración prehospitalaria determinaron que la persona no presentaba signos vitales, certificando el fallecimiento.
En el sitio se encontró una identificación a nombre de José Luis “N”, de 58 años aproximadamente, originario de Saltillo, Coahuila. Posteriormente, arribaron integrantes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo.
El perito determinó que no se encontraron huellas de violencia y estableció como probable causa del deceso una enfermedad. El cuerpo quedó bajo resguardo de las autoridades para su posterior entrega a los familiares.