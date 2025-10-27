Localizan sana y salva a mujer víctima de extorsión virtual en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-

La Fiscalía General del Estado informó que fue localizada con vida la señora Dora Edith Gutiérrez Gutiérrez, quien había sido reportada como desaparecida. Tras las investigaciones, se determinó que no se trató de un secuestro, sino de un caso de extorsión virtual.

De acuerdo con el fiscal estatal Manuel Alonso García, la mujer se dirigía a realizar un depósito de 340 mil pesos, dinero perteneciente a la empresa donde labora. Gracias al monitoreo de las cámaras del C5i, las autoridades ubicaron el vehículo en el que viajaba y confirmaron que no hubo uso de violencia.

La víctima fue encontrada en una casa de huéspedes, en buen estado físico. Según las primeras indagatorias, los delincuentes la convencieron por medio de llamadas telefónicas de seguir instrucciones y abandonar el dinero en un depósito de basura.

Actualmente, Dora Edith rinde su declaración ante la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas, mientras que el fiscal no descarta otras líneas de investigación, por lo que el caso permanece abierto.

El fiscal Manuel Alonso señaló que el 80% de las llamadas de extorsión provienen de fuera del estado, y que cada semana se atienden entre dos y tres casos de secuestros virtuales, lo que ha permitido evitar depósitos de hasta 30 millones de pesos gracias a la oportuna intervención de la Policía.