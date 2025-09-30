Localizan prenda durante jornada de búsqueda de personas desaparecidas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, llevó a cabo este día una jornada de rastreo en campo en las colonias Villas de Nuestra Señora de la Asunción y Villa Montaña, donde fue localizada una prenda de vestir que podría aportar información en investigaciones abiertas.

De acuerdo con el colectivo, se trata de un pantalón femenino marca Levis, talla 11, color negro deslavado, con cuatro rasgaduras en la parte frontal como distintivo.

Las organizaciones convocaron a familiares de personas desaparecidas a revisar la descripción de la prenda y, en caso de reconocerla, comunicarse con el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes o la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Aguascalientes.

El hallazgo se enmarca dentro de las acciones que realizan colectivos y autoridades estatales para avanzar en la localización de personas desaparecidas en la entidad, según se da cuanta a través de las redes oficiales de los colectivos.