Localizan incendiada una camioneta que horas antes había sido robada

Aguascalientes, Ags.-Policías Municipales en coordinación con Policía Vial de Aguascalientes atendieron el reporte de vehículo incendiándose a un costado del arroyo de la colonia Vicente Guerrero, personal H. Cuerpo de Bomberos del municipio capital se encargó de sofocar por completo las llamas que consumían un vehículo que minutos antes había sido reportado como robado sobre la carretera 45 Sur a la altura de la empresa Jatco, tras sofocar las llamas se percataron que el vehículo ya no contaba con puertas salpicadera izquierda acumulador y cofre.

El reporte se recibió a las 06:50 horas de este sábado en el C4 Municipal de Aguascalientes en el que se manifestaba la calle Morelos y cruce con Avenida de los Maestros, por el arroyo en la colonia Vicente Guerrero se estaba incendiando un vehículo, por lo que de inmediato se trasladaron oficiales de la Policía Vial al lugar del reporte.

Tras el arribo de los uniformados confirmaron el incendio del vehículo arribando también la unidad 039 de Bomberos Municipales de Aguascalientes, quienes se encargaron de sofocar el incendio de un vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 1985, en color rojo con gris, con placas de circulación AA3547A del Estado de Aguascalientes, propiedad de quién dijo llamarse César Alejandro N de 36 años de edad

Al lugar arribo el propietario del vehículo, quien manifestó que se le quedó sin combustible sobre la carretera 45 Sur a la altura de la empresa Jatco, por lo que se trasladó a conseguir gasolina para su vehículo, pero cuando regresó ya no se encontraba su camioneta en el lugar.

Finalmente, una vez que fue sofocado por completo el fuego por parte del personal del H. Cuerpo de Bomberos Municipales de Aguascalientes observaron que la camioneta Nissan en color rojo con gris, ya no contaba con puerta salpicadera izquierda acumulador y cobre, por lo que se trasladó su propietario ante la autoridad ministerial para presentar la querella correspondiente.