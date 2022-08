Localizan en el Llano, tracto camión reportado al encontrarse fuera de ruta

Redacción

El Llano, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, recibieron el reporte de que un tractocamión procedente de La Piedad, Michoacán con destino a San Francisco de los Romo, Aguascalientes, se había desviado de la ruta y no había sido localizado, tras un operativo efectuado con apoyo del C5 SITEC, los uniformados localizaron la unidad y confirmaron que el conductor se encontraba en buenas condiciones y había equivocado el camino.

Fue alrededor de las 04:00 horas, que en el Servicio de Emergencia 911, se recibió el reporte por parte de una línea de transportes, en el que señalaban que una de sus unidades, concretamente un tractocamión, color verde, modelo 1997, con placas de circulación de carga, con remolque en color blanco, se había desviado de la ruta establecida.

Asimismo, refirieron que no habían podido contactarse con el chofer, por lo que tras la sospecha de que pudiera haber sido víctima de un delito, solicitaron el apoyo de la Policía Estatal de Aguascalientes para localizar la unidad procedente de La Piedad Michoacán y con destino a San Francisco de Los Romo.

Conociendo lo anterior y con apoyo del C5 SITEC, el tracto camión fue localizado desplazándose sobre la carretera estatal número 43, que conduce de San Isidro – La Soledad, a la altura del kilómetro 17+000 sitio a donde arribaron policías estatales y municipales de El Llano para entrevistarse con el conductor.

Quien dijo llamarse Manuel, de 47 años de edad, refirió que había equivocado el camino, pero no había sido víctima de ningún hecho delictivo, posteriormente se puso en contacto con la persona encargada de la línea de transporte, quien confirmó que el conductor del tractocamión efectivamente es el chofer de su empresa, finalmente agradeció el apoyo otorgado por las autoridades de Aguascalientes.