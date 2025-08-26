Localizan cuerpo en la colonia La Casita, San Francisco de los Romo

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un hombre que se dirigía caminando a su casa realizó un macabro hallazgo al descubrir un cadáver con presuntas huellas de violencia.

Los hechos se verificaron al filo de las 20:30 horas, de este lunes a unos 50 metros de las vías del tren que se ubican a un costado de la calle Laurel, en la colonia La Casita.

La víctima mortal fue identificada como Jesús alias “El Fox” de 50 a 55 años, presuntamente contaba con huellas de violencia y se encontraba entre la maleza.

Tras el llamado al 911 acudieron Policías Municipales, Estatales y Paramédicos del ISSEA, quienes tras su arribo determinaron que Jesús ya no contaba con signos vitales.

Más tarde personal de la Dirección General de Investigación Pericial, hizo acto de presencia y al no determinar la causa de muerte determinaron trasladarlo al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley.

La fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación.