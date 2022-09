Localizan a trailero sin vida en San Francisco de los Romo

Redacción

San Francisco de los Romo, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y policías municipales de San Francisco de los Romo, se trasladaron al Parque industrial de San Francisco ce los Romo, luego de que recibieran el reporte de que en el interior de uno de los camiones, se encontraba una persona fallecida, al lugar arribó personal de Servicios Periciales, sin embargo, se confirmó que se trataba de una muerte por infarto.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:15 horas, aproximadamente, cuando a través del número 911, policías estatales y municipales recibieron el reporte de que en la empresa González Trucking, ubicada en la avenida San Francisco del Parque Industrial, era requerida la intervención de los cuerpos de emergencia, toda vez que uno de los operadores se encontraba aparentemente sin vida.

Al lugar arribaron policías estatales y municipales quienes se entrevistaron con el vigilante de la empresa, quien señaló el camión de la marca Freightliner en color azul, en cuyo interior se encontraba el operador de dicha unidad, el cual, no respondía a ningún estímulo.

Fueron paramédicos de la ambulancia AR Médica, quienes confirmaron que el chofer de nombre Noé Ariel Cervantes, de 57 años de edad, ya no contaba con signos de vida a causa de un infarto agudo al miocardio. Al lugar arribaron elementos de Servicios Periciales quienes comunicaron que el médico particular se haría cargo de la persona fallecida, al tratarse de una muerte natural.