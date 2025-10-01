Localizan a persona reportada como desaparecida

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Derivado del trabajo de investigación, búsqueda y coordinación institucional, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa, que logró la localización de una persona que contaba con reporte de no localización, garantizando su retorno con familiares.

Fue el 27 de noviembre de 2024, cuando compareció ante la institución de procuración de justicia una mujer para interponer la denuncia correspondiente por la ausencia de su hijo, de nombre Víctor Alonso, manifestando que la última vez que lo vio fue el 13 de noviembre del mismo año en su domicilio, ubicado en el Barrio del Encino, desconociéndose desde entonces su paradero.

Una vez que la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas tuvo conocimiento de los hechos, se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, emitiéndose un boletín de búsqueda para su difusión y realizándose las primeras diligencias en el lugar de ausencia.

Posteriormente, se implementaron acciones de búsqueda remota en instituciones públicas y privadas, tales como hospitales, centros de rehabilitación y dependencias de seguridad, sin que en ese momento se obtuvieran resultados positivos respecto a su paradero.

Sin embargo, como parte de los trabajos de coordinación permanente, el 29 de septiembre de 2025 la Fiscalía Estatal recibió información de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Aguascalientes, respecto a que el joven podría encontrarse en el municipio de Manzanillo, Colima, en calidad de detenido por una falta administrativa y en situación de calle.

Tras solicitar la colaboración a la Fiscalía del Estado de Colima, se confirmó la identidad de la persona y se aseguró su atención integral, al tiempo que se notificó a la Policía de Investigación Criminal de Aguascalientes.

Los agentes investigadores se trasladaron al municipio de Manzanillo, donde llevaron a cabo las diligencias necesarias para recibir formalmente a la víctima. Posteriormente, Víctor Alonso fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Aguascalientes, donde se concretó el esperado reencuentro con su madre.

Cabe destacar que este proceso se realizó bajo la asistencia de un grupo interdisciplinario, además de la presencia de representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con el fin de garantizar un trato digno y de respeto a los derechos humanos.

La persona denunciante expresó su agradecimiento al personal de la Fiscalía General del Estado por la atención brindada a su caso, así como por la eficacia en las acciones de búsqueda que hicieron posible localizar a su hijo después de varios meses de ausencia.