Localizan a mujer reportada como desaparecida

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes informa que gracias a la oportuna intervención de Policías Municipales del Destacamento Zona Centro, se logró la localización de una mujer que había sido reportada como desaparecida.

La persona localizada responde al nombre de María del Carmen de 33 años de edad, quien había sido reportada como no localizada por su pareja, luego de que el martes, alrededor de las 17:00 horas, saliera de su domicilio mientras realizaban labores domésticas, sin que se conociera su paradero desde ese momento.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer padece diversos trastornos mentales y requiere de medicación controlada, por lo que su búsqueda se atendió con prioridad.

Tras un operativo de búsqueda, fue localizada hoy alrededor de las 15:10 horas en el cruce de calle González Saracho y calle Miguel Hidalgo y Costilla, en la zona centro de la ciudad, donde se verificó su estado de salud y se realizó su entrega a familiares.