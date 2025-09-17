Localizan a menor extraviado en el Morelos I

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Policías del municipio capital realizaban recorridos de vigilancia e inspección preventiva al suroriente de la ciudad.

Patrullando sobre la calle Mayo de 1812 y cruce con calle Pedro Ascencio, en el fraccionamiento Morelos I, observaron a un infante de aproximadamente 3 años que deambulaba solo, por lo que al ver que no tenía compañía decidieron acercarse para inspeccionarlo.

El menor mencionó que caminaba para buscar a su tía, pero al no tener referencia alguna sobre su domicilio fue resguardado por los cuerpos de seguridad.

Posteriormente se emitió un reporte a través de la señal de radiofrecuencia para ubicar a algún posible familiar.

Ante el aviso, se localizó a una mujer que dijo estar buscando a un niño extraviado y al ser reconocida por el pequeño como su madre y tras corroborar el parentesco, se realizó su entrega.