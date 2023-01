Localizan a anciana que estaba extraviada en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Policías estatales ayudaron a una mujer de 78 años de edad a reunirse con sus familiares, toda vez que se encontraba extraviada y no recordaba cómo llegar a su domicilio.

Policías estatales que realizaban sus labres de vigilancia por calles del fraccionamiento Ex Hacienda de Ojocaliente, detectaron que sobre la calle Ojocaliente, se encontraba una mujer de edad avanzada distraída y desorientada, por lo cual, los uniformados descendieron de la patrulla para preguntarle si requería ayuda.

Quien dijo llamarse Tomasa, comenzó a llorar y refirió que se encontraba extraviada de manera que no recordaba cómo llegar a su casa e incluso no pudo mencionar en que fraccionamiento vivía.

Al ver la situación, una mujer policía revisó sus pertenencias y localizó una identificación con una dirección en la calle Sinaloa del fraccionamiento México, por lo cual, abordaron a Tomasa a la patrulla para trasladarla a dicho domicilio, el cual resultó ser de su hermano Mauricio de 74 años de edad, quien agradeció el apoyo de los policías.