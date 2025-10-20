Localizan a Alison Jimena, reportada como desaparecida

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En cumplimiento de nuestra responsabilidad institucional y compromiso con la verdad, la justicia y la protección de los derechos humanos, informo a la ciudadanía que, derivado del trabajo de investigación realizado por la Unidad Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas, fue posible la localización con vida de la joven Alison Jimena, quien había sido reportada como desaparecida.

Gracias a la coordinación oportuna de los equipos multidisciplinarios de la Fiscalía, así como al seguimiento puntual de las líneas de investigación, se logró ubicar a Alison Jimena en buen estado de salud y actualmente se encuentra ya bajo resguardo de su familia.

Desde el momento en que se recibió el reporte, la Unidad Especializada desplegó todos los recursos técnicos, jurídicos y humanos necesarios para su localización, privilegiando en todo momento el principio de búsqueda con vida, este resultado es muestra del compromiso permanente de esta Fiscalía por responder de manera inmediata y eficaz ante cualquier caso de desaparición, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, quienes merecen una atención prioritaria y sensible.

Reconocemos también el papel fundamental que desempeñó la ciudadanía, así como los medios de comunicación, al difundir la ficha de búsqueda de manera responsable, la colaboración social es pieza clave para que las acciones institucionales tengan mayores alcances y logremos más casos exitosos como este.

Como resultado de las investigaciones realizadas, se logró ubicar a la menor en la colonia Valle de los Cactus, en perfecto estado de salud, tras ser cuestionada, señaló que debido a problemas familiares había decidido salir de su casa.

En la Fiscalía General del Estado mantenemos firmemente nuestra convicción de trabajar día con día para garantizar el derecho de las personas a ser buscadas y localizadas, con enfoque diferencial, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, asimismo, continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades operativas y de investigación para actuar con celeridad y precisión ante cada reporte.