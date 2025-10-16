Localiza Fiscalía a 2 jóvenes desaparecidos en Calvillo, Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- la Fiscalía General del Estado informó que ya fueron localizados con vida los dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Calvillo, ambos fueron ubicados en la comunidad de Tapias Viejas, donde solicitaron apoyo a elementos de la Policía Municipal de Jesús María, quienes actuaron de manera inmediata para garantizar su seguridad y trasladarlos a un lugar seguro, así lo dió a conocer el Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García.

Agregó que de acuerdo con el reporte preliminar, Luis Enrique, de 22 años y Diego, de 27 se encuentran en buen estado de salud; sin embargo, fueron llevados a una valoración médica, donde fueron evaluados por el personal médico.

Actualmente, los dos se encuentran rindiendo su declaración ante el Ministerio Público con el objetivo de esclarecer los hechos que derivaron en su desaparición, información que será fundamental para dar continuidad a las investigaciones iniciadas por la Fiscalía, a través de las unidades especializadas en materia de personas desaparecidas.

Alonso García, reconoció la coordinación entre las corporaciones de seguridad de los distintos niveles de gobierno, así como la colaboración de las familias, que permitió avanzar en las labores de búsqueda y localización.

Reiteró que la institución mantiene su compromiso de trabajar de manera permanente en la atención de los casos de desaparición, con el objetivo de garantizar la verdad, la justicia y la tranquilidad de las familias aguascalentenses.