“Lo que no fue en mi año no me hace daño”; dice Orozco sobre informe de la ONUDH 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Cuestionado sobre el informe Hasta Perder el Sentido, Actos de Tortura y Malos Tratos en Aguascalientes entre 2010 y 20214, presentado por el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), el gobernador panista Martín Orozco se limitó a responder que lo que no fue en su año, no le hace ningún daño.

Dijo no tener más opinión el respecto de este caso que involucra al exprocurador de justicia, Felipe Muñoz Vázquez, durante el sexenio de su antecesor, el priista, Carlos Lozano de la Torre.

En entrevista con medios de comunicación y previo a su gira por Japón, Orozco Sandoval concluyó el tema refiriendo que las autoridades correspondientes deben hacer lo que consideren en este asunto.

Sin diálogo aún con Marko Cortés

En tema aparte mencionó que luego del polémico tweet que le lanzara tras los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio no ha tenido contacto, ni diálogo con el dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés.

-¿Si se retomó la platica con Marko Cortés?

-La verdad yo esto trabajando, yo ya expresé lo que creo, ó sea, yo trabajo y él que le haga al (…), remató contundente al final de la charla con medios de comunicación.