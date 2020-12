“Lo que estamos viviendo los médicos en hospitales son historias lamentables”: Márquez

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Tras meses de lucha contra el coronavirus, las historias lamentables de las familias no han parado en los hospitales de Aguascalientes, lo que se suma a las complicaciones y riesgos que los médicos enfrentan mientras continúan con su labor.

Francisco Márquez, infectólogo y ex presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes, contó en entrevista con los medios de comunicación que en las últimas semanas ha sido testigo de casos en donde familias han visto el fallecimiento de uno o más de sus integrantes debido al Covid-19.

“Lo que estamos viviendo los médicos en los hospitales realmente son historias lamentables. El día sábado intubamos a un paciente de 38 años y su familia ha tenido la pérdida de ambos padres en el transcurso de una semana, es decir, tres integrantes de una familia y dos ya fallecidos y otro con un riesgo muy alto de morir en dos semanas”, dijo.

Expuso que otra familia está velando por la salud de un hijo y de su padre, tras el fallecimiento de la esposa de dicho hijo en un hospital diferente. Detalló que desafortunadamente, el adulto mayor requirió ser intubado, por lo que su hijo se despidió ante la posibilidad de no volver a verlo con vida.

Francisco Márquez indicó que esto no es lo único preocupante dentro de los hospitales privados de la entidad, ya que aseguró, en algún momento se vieron saturados y necesitaron del apoyo del sector público de salud para atender a un paciente de Covid-19.

Además, indicó que han sido alertados por la posible escasez de los insumos que son aplicados en los pacientes que requieren intubación, insumos que son los que mantienen dormidas a estas personas durante su tratamiento.

“Nos están avisando de la escasez ya de insumos en hospitales privados para sedar a los pacientes, es decir, podemos entrar en una crisis de no tener ya los medicamentos necesarios para mantener dormidos a los pacientes que están intubados, incluso en los hospitales privados”.

A todo esto le sumó el hecho de que los médicos están en un riesgo constante de adquirir el virus y que es en México donde se alcanzó el mayor número de personal fallecido a causa del coronavirus. Por ello, invitó a la población a que abone al combate de la pandemia.

“La condición que estamos viviendo es extrema, quisiéramos pedirle a la población que se cuide. El autocuidado es lo único que nosotros en este momento les podemos señalar porque puede haber un momento en donde no hay ventiladores, que no hay suficientes camas porque le estamos apostando a la medicina terapéutica y en estos momentos no funciona”.

Por último, enfatizó que el autocuidado es esencial durante esta época navideña, por lo que recomendó no hacer fiestas masivas ni visitar a otros familiares, especialmente a los abuelos, quienes son los más vulnerables a la pandemia.

“Sociedad, ayúdenos, cuídense. En esta época no es en la que podamos reunirnos, no rompan su burbuja familiar, no es el momento de hacer reuniones sociales. Es muy lamentable, pero si queremos conservar a los abuelos porque son los más afectados en esta pandemia, no se reúnan”.