Lluvias superan la media histórica y alcanzan los 589.8 milímetros

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Las lluvias acumuladas a la fecha sobrepasan la media histórica en Aguascalientes, al llegar a 589.8 milímetros, mientras que el promedio es de 533.5 milímetros.

Gracias al buen temporal, hoy todos los bordos están llenos, así como las principales presas de la entidad; la presa Plutarco Elías Calles, que es la más grande del estado, superó ya el 36 por ciento de su capacidad, equivalente a más de 129 millones de metros cúbicos.

Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae), resaltó que existe un ambiente de optimismo entre agricultores, ganaderos y quienes cuentan con algún agronegocio, pues las lluvias significan abundancia para el campo y para su actividad económica.

“Tener disponibilidad de agua no significa que se use sin responsabilidad, esto lo tienen muy claro nuestros productores, quienes siempre están buscando la forma más sostenible de utilizar el vital líquido, y la gobernadora Tere Jiménez nos ha pedido darles las herramientas para lograr este propósito”, sostuvo.

Comentó que un ejemplo del uso óptimo del agua es el Distrito de Riego 001, ya que, además de aprovechar al máximo el agua en los cultivos, realiza una valiosa labor de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, lo que lo convierte en un referente nacional.

Por último, el funcionario estatal subrayó que, a través de la Sedrae, los productores tienen acceso a sistemas para tecnificar su riego, así como a asesoría para cambiar sus cultivos a otros que tengan un menor consumo de agua y les dejen mejores rendimientos económicos.