Caos vial en Iztapalapa luego de intensas precipitaciones

Redacción

Ciudad de México.- Una intensa tormenta azotó la capital del país, provocando severas inundaciones en los carriles laterales del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Esta acumulación de agua generó un fuerte caos vial en la zona, complicando el tránsito rumbo a la carretera Los Reyes-Texcoco.

El sistema de transporte público también se vio afectado. El Metro suspendió temporalmente el servicio en la Línea A, específicamente en el tramo que va de las estaciones Guelatao a La Paz. La interrupción afectó a miles de usuarios que se desplazan diariamente entre la Ciudad de México y el Estado de México. Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la ciudadanía extremar precauciones y tomar vías alternas ante las condiciones climáticas.

Foto: X.