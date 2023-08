Lluvias no han sido lo suficiente para la siembra de temporal en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Carlos Estrada Valdés, lamentó que las lluvias ocurridas hasta ahora en la entidad no han sido lo suficiente para la siembra de temporal.

“Tuvimos algo de precipitaciones el fin de semana, sin embargo, no han sido lo suficiente puesto que todavía no ha caído el agua que se necesita para que los temporaleros puedan sembrar”, explicó.

El cenecista urgió a les autoridades estatales a intensificar el proyecto de bombardeo de nubes, tras la situación por la que atraviesan los campesinos.

Advirtió que lamentablemente si no llegan las lluvias con regularidad en los próximos días la temporada de cosechas estaría perdida y se tendrían que activar los seguros catastróficos.