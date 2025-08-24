20 C
24 agosto, 2025
Lluvias no dan tregua para este domingo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Otro día de precipitaciones pluviales intensas se tiene contemplado para este domingo en el estado de Aguascalientes, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

De tal manera, en el transcurso del día se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con registros que irán de 50 a 75 milímetros, generando atención especial en cuanto a dificultar la visibilidad en tramos carreteros.

Se recomienda tomar precauciones en caso de salir a las calles o incluso transitar por las carreteras del estado.